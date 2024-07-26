В горящей многоэтажке в Ульяновске погиб ребенок. Видео

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Пожар в доме № 2 на улице Союзной. Екатеринбург, дым, пожар, ликвидация пожара, многоквартирный дом
В Ульяновске из-за пожара эвакуируют жителей многоэтажного дома (архивное фото) Фото:

В Ульяновске произошел пожар в многоэтажном жилом доме, в результате которого погиб один ребенок, еще трое взрослых пострадали. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией. Также пожарным бригадам удалось спасти троих несовершеннолетних.

«Ребенок погиб и три взрослых пострадали в пожаре в жилой многоэтажке в Ульяновске», — передает информацию от источника телеканал РЕН ТВ. Кроме того, пожарные спасли троих детей.

По данным местного МЧС, в доме горят три квартиры. На данный момент проходит эвакуация всех жильцов. Также в соцсетях пишут, что пожар произошел из-за взрыва газового баллона, однако информация не является подтвержденной, передает RT.

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В Ульяновске произошел пожар в многоэтажном жилом доме, в результате которого погиб один ребенок, еще трое взрослых пострадали. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией. Также пожарным бригадам удалось спасти троих несовершеннолетних. «Ребенок погиб и три взрослых пострадали в пожаре в жилой многоэтажке в Ульяновске», — передает информацию от источника телеканал РЕН ТВ. Кроме того, пожарные спасли троих детей. По данным местного МЧС, в доме горят три квартиры. На данный момент проходит эвакуация всех жильцов. Также в соцсетях пишут, что пожар произошел из-за взрыва газового баллона, однако информация не является подтвержденной, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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