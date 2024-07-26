В Ульяновске произошел пожар в многоэтажном жилом доме, в результате которого погиб один ребенок, еще трое взрослых пострадали. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией. Также пожарным бригадам удалось спасти троих несовершеннолетних.
«Ребенок погиб и три взрослых пострадали в пожаре в жилой многоэтажке в Ульяновске», — передает информацию от источника телеканал РЕН ТВ. Кроме того, пожарные спасли троих детей.
По данным местного МЧС, в доме горят три квартиры. На данный момент проходит эвакуация всех жильцов. Также в соцсетях пишут, что пожар произошел из-за взрыва газового баллона, однако информация не является подтвержденной, передает
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