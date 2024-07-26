В горящей многоэтажке в Ульяновске погиб ребенок. Видео

26 июля 2024 в 21:38 Размер текста - 17 +

В Ульяновске из-за пожара эвакуируют жителей многоэтажного дома (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Ульяновске произошел пожар в многоэтажном жилом доме, в результате которого погиб один ребенок, еще трое взрослых пострадали. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией. Также пожарным бригадам удалось спасти троих несовершеннолетних. «Ребенок погиб и три взрослых пострадали в пожаре в жилой многоэтажке в Ульяновске», — передает информацию от источника телеканал РЕН ТВ. Кроме того, пожарные спасли троих детей. По данным местного МЧС, в доме горят три квартиры. На данный момент проходит эвакуация всех жильцов. Также в соцсетях пишут, что пожар произошел из-за взрыва газового баллона, однако информация не является подтвержденной, передает RT . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ульяновске произошел пожар в многоэтажном жилом доме, в результате которого погиб один ребенок, еще трое взрослых пострадали. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией. Также пожарным бригадам удалось спасти троих несовершеннолетних. «Ребенок погиб и три взрослых пострадали в пожаре в жилой многоэтажке в Ульяновске», — передает информацию от источника телеканал РЕН ТВ. Кроме того, пожарные спасли троих детей. По данным местного МЧС, в доме горят три квартиры. На данный момент проходит эвакуация всех жильцов. Также в соцсетях пишут, что пожар произошел из-за взрыва газового баллона, однако информация не является подтвержденной, передает RT.