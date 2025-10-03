Пятеро норвежских солдат пропали на границе с Россией

В норвежском регионе Финнмарк, граничащем с Россией, развернута масштабная поисковая операция. Ее организовали после исчезновения пяти солдат-призывников во время военных учений, об этом сообщают местные телеканалы.
«Полиция в Финнмарке начала поисковую операцию после сообщения о том, что десять солдат не вернулись с учений. Пятеро из них были найдены в целости и сохранности», — передает телеканалTV2 со ссылкой на местную полицию.
Первоначально сообщалось о десяти не вернувшихся с учений военнослужащих, однако пятеро из них были найдены живыми и невредимыми. Трое самостоятельно вышли к месту сбора, еще двоих обнаружили с вертолета.
Для поисков оставшихся пяти военнослужащих привлечены вертолеты, беспилотники и кинологические расчеты. В полиции рассматривают несколько версий произошедшего, включая несчастный случай, потерю ориентации на местности или ошибку во времени встречи.
Как сообщает NRK,учения продолжались почти две недели и должны были завершиться утром в четверг. На маневрах отрабатывались навыки длительного скрытного пребывания на местности. Поиски начались после того, как солдаты не вышли на связь в установленное время.
