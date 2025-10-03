Доцент Гомонко: банки иногда не анонсируют снижение ставок по вкладам

Нужно обращать внимание на процентную ставку
Нужно обращать внимание на процентную ставку Фото:

Банки имеют право в одностороннем порядке изменять процентные ставки по вкладам, если это условие прописано в договоре. Чтобы избежать неожиданностей рекомендуется выбирать вклады с фиксированной ставкой и следить за оповещениями от кредитной организации. Об этом рассказала доцент Экономического факультета РУДН Эвелина Гомонко.

«Самая достоверная информация размещается на официальном сайте и в местах оказания услуг. Могут использоваться и другие каналы связи: приложение, смс или звонок», — рассказала агентству «Прайм» Гомонко. На фоне снижения ключевой ставки банки часто не афишируют эту информацию, ограничиваясь размещением новости на сайте. Это создает у вкладчиков ощущение «молчаливого обмана».

Отмечается, что чтобы вклад не потерял выгоду, следует обращать внимание не только на тип ставки (фиксированная или плавающая). Важную роль играют условия капитализации, частичного снятия, пролонгации и досрочного расторжения договора.

Ранее сообщалось, что банки в России могут отказать вкладчику в выдаче его собственных средств по нескольким причинам. При этом чаще всего задержки связаны с новым типом депозитов — безотзывными вкладами, которые не позволяют снять деньги до окончания срока размещения.

