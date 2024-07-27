В челябинском районе река устремилась по загородной дороге. Видео

В Катав-Ивановском районе река Юрюзань вышла из берегов

27 июля 2024 в 23:33 Размер текста - 17 +

Река Юрюзань начала переливаться через загородную дорогу (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Катав-Ивановском районе Челябинской области река Юрюзань вышла из берегов, поток пошел через дорогу. Перелив возник на пути в сторону села Тюлюк, сообщили очевидцы в социальных сетях. «Так выглядит дорога „Меседа-Тюлюк“ после Петропавловки в 19 часов 27 июля. Река Юрюзань вышла из берегов», — сообщил Дмитрий Разин в паблике «ЧП / Катав-Ивановск / Юрюзань — Авангард». Ранее, вечером 27 июля, в Саткинском районе река Каменка размыла дорогу и мост, образовав глубокий провал. Дальнейшее передвижение для автомобилистов и пешеходов стало невозможным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Катав-Ивановском районе Челябинской области река Юрюзань вышла из берегов, поток пошел через дорогу. Перелив возник на пути в сторону села Тюлюк, сообщили очевидцы в социальных сетях. «Так выглядит дорога „Меседа-Тюлюк“ после Петропавловки в 19 часов 27 июля. Река Юрюзань вышла из берегов», — сообщил Дмитрий Разин в паблике «ЧП / Катав-Ивановск / Юрюзань — Авангард». Ранее, вечером 27 июля, в Саткинском районе река Каменка размыла дорогу и мост, образовав глубокий провал. Дальнейшее передвижение для автомобилистов и пешеходов стало невозможным.