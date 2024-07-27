В челябинском районе река устремилась по загородной дороге. Видео

В Катав-Ивановском районе река Юрюзань вышла из берегов
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Южная аэрационная станция МУП "Водоканал". Екатеринбург, труба, грязная вода, поток воды, напор, экология
Река Юрюзань начала переливаться через загородную дорогу (архивное фото) Фото:

В Катав-Ивановском районе Челябинской области река Юрюзань вышла из берегов, поток пошел через дорогу. Перелив возник на пути в сторону села Тюлюк, сообщили очевидцы в социальных сетях.

«Так выглядит дорога „Меседа-Тюлюк“ после Петропавловки в 19 часов 27 июля. Река Юрюзань вышла из берегов», — сообщил Дмитрий Разин в паблике «ЧП / Катав-Ивановск / Юрюзань — Авангард».

Ранее, вечером 27 июля, в Саткинском районе река Каменка размыла дорогу и мост, образовав глубокий провал. Дальнейшее передвижение для автомобилистов и пешеходов стало невозможным.

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В Катав-Ивановском районе Челябинской области река Юрюзань вышла из берегов, поток пошел через дорогу. Перелив возник на пути в сторону села Тюлюк, сообщили очевидцы в социальных сетях. «Так выглядит дорога „Меседа-Тюлюк“ после Петропавловки в 19 часов 27 июля. Река Юрюзань вышла из берегов», — сообщил Дмитрий Разин в паблике «ЧП / Катав-Ивановск / Юрюзань — Авангард». Ранее, вечером 27 июля, в Саткинском районе река Каменка размыла дорогу и мост, образовав глубокий провал. Дальнейшее передвижение для автомобилистов и пешеходов стало невозможным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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