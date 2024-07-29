ВСУ лишились еще одного танка Abrams, который утонул в грязи

Российские артиллеристы уничтожили еще один танк Abrams на авдеевском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Расчет самоходной артиллерийской установки 2С19 „Мста-С“ группировки войск „Центр“ высокоточным боеприпасом „Краснополь“ уничтожил танк M1 „Абрамс“ ВСУ на авдеевском направлении», — написано в заявлении. Слова приводит РИА Новости.
После получения координат цели от расчета БПЛА российские артиллеристы уничтожили танк точным попаданием боеприпаса. Расчеты БПЛА «Орлан-30» осуществляли корректировку огня и контроль поражения цели.
«Мы долго за ним [за танком] охотились, и все-таки мы его нашли. Нашли по той причине, что он не может ездить по нашим дорогам — он застрял в грязи просто, утонул», — сказал командир самоходки с позывным «Восьмой». Он также заявил, что никто из тех, кто был в танке, не смог спастись.
Ранее ВС РФ лишили оружия и техники бригаду ВСУ одним ударом «Искандера». Российские военнослужащие ударили по складу вооружения 56-й бригады ВСУ в Краматорске.
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