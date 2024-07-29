ВСУ лишились еще одного танка Abrams, который утонул в грязи

Артиллеристы уничтожили очередной танк Abrams на авдеевском направлении

29 июля 2024 в 07:34 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожили танк Abrams ВСУ на Авдеевском направлении Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские артиллеристы уничтожили еще один танк Abrams на авдеевском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Расчет самоходной артиллерийской установки 2С19 „Мста-С“ группировки войск „Центр“ высокоточным боеприпасом „Краснополь“ уничтожил танк M1 „Абрамс“ ВСУ на авдеевском направлении», — написано в заявлении. Слова приводит РИА Новости. После получения координат цели от расчета БПЛА российские артиллеристы уничтожили танк точным попаданием боеприпаса. Расчеты БПЛА «Орлан-30» осуществляли корректировку огня и контроль поражения цели. «Мы долго за ним [за танком] охотились, и все-таки мы его нашли. Нашли по той причине, что он не может ездить по нашим дорогам — он застрял в грязи просто, утонул», — сказал командир самоходки с позывным «Восьмой». Он также заявил, что никто из тех, кто был в танке, не смог спастись. Ранее ВС РФ лишили оружия и техники бригаду ВСУ одним ударом «Искандера». Российские военнослужащие ударили по складу вооружения 56-й бригады ВСУ в Краматорске. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские артиллеристы уничтожили еще один танк Abrams на авдеевском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Расчет самоходной артиллерийской установки 2С19 „Мста-С“ группировки войск „Центр“ высокоточным боеприпасом „Краснополь“ уничтожил танк M1 „Абрамс“ ВСУ на авдеевском направлении», — написано в заявлении. Слова приводит РИА Новости. После получения координат цели от расчета БПЛА российские артиллеристы уничтожили танк точным попаданием боеприпаса. Расчеты БПЛА «Орлан-30» осуществляли корректировку огня и контроль поражения цели. «Мы долго за ним [за танком] охотились, и все-таки мы его нашли. Нашли по той причине, что он не может ездить по нашим дорогам — он застрял в грязи просто, утонул», — сказал командир самоходки с позывным «Восьмой». Он также заявил, что никто из тех, кто был в танке, не смог спастись. Ранее ВС РФ лишили оружия и техники бригаду ВСУ одним ударом «Искандера». Российские военнослужащие ударили по складу вооружения 56-й бригады ВСУ в Краматорске.