ВС РФ лишили оружия и техники бригаду ВСУ одним ударом «Искандера»

ВС РФ уничтожили склад вооружения 56-й бригады ВСУ ударом «Искандера» в Краматорске. Информацию подтвердили в Минобороны России.
«ВС РФ с помощью „Искандер-М“ уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Краматорске», — сообщили в ведомстве. Среди уничтоженной техники — пусковая установка HIMARS, пять единиц РСЗО «Град», пять танков и до 10 боевых бронированных машин.
Об ударе по складу ВСУ ранее сообщали в подполье. Кроме того, ВС России ударили по месту размещения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Нежине Черниговской области. В результате атаки были ранены до 10 иностранных наемников.
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