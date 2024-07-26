ВС РФ лишили оружия и техники бригаду ВСУ одним ударом «Искандера»

26 июля 2024 в 12:24 Размер текста - 17 +

В Краматорске уничтожен склад с HIMARS и танками Фото: Army Spc. Devin Klecan / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ уничтожили склад вооружения 56-й бригады ВСУ ударом «Искандера» в Краматорске. Информацию подтвердили в Минобороны России. «ВС РФ с помощью „Искандер-М“ уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Краматорске», — сообщили в ведомстве. Среди уничтоженной техники — пусковая установка HIMARS, пять единиц РСЗО «Град», пять танков и до 10 боевых бронированных машин. Об ударе по складу ВСУ ранее сообщали в подполье. Кроме того, ВС России ударили по месту размещения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Нежине Черниговской области. В результате атаки были ранены до 10 иностранных наемников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ уничтожили склад вооружения 56-й бригады ВСУ ударом «Искандера» в Краматорске. Информацию подтвердили в Минобороны России. «ВС РФ с помощью „Искандер-М“ уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Краматорске», — сообщили в ведомстве. Среди уничтоженной техники — пусковая установка HIMARS, пять единиц РСЗО «Град», пять танков и до 10 боевых бронированных машин. Об ударе по складу ВСУ ранее сообщали в подполье. Кроме того, ВС России ударили по месту размещения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Нежине Черниговской области. В результате атаки были ранены до 10 иностранных наемников.