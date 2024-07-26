ВС РФ лишили оружия и техники бригаду ВСУ одним ударом «Искандера»

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В Краматорске уничтожен склад с HIMARS и танками Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ уничтожили склад вооружения 56-й бригады ВСУ ударом «Искандера» в Краматорске. Информацию подтвердили в Минобороны России.

«ВС РФ с помощью „Искандер-М“ уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Краматорске», — сообщили в ведомстве. Среди уничтоженной техники — пусковая установка HIMARS, пять единиц РСЗО «Град», пять танков и до 10 боевых бронированных машин.

Об ударе по складу ВСУ ранее сообщали в подполье. Кроме того, ВС России ударили по месту размещения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Нежине Черниговской области. В результате атаки были ранены до 10 иностранных наемников.

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ВС РФ уничтожили склад вооружения 56-й бригады ВСУ ударом «Искандера» в Краматорске. Информацию подтвердили в Минобороны России. «ВС РФ с помощью „Искандер-М“ уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Краматорске», — сообщили в ведомстве. Среди уничтоженной техники — пусковая установка HIMARS, пять единиц РСЗО «Град», пять танков и до 10 боевых бронированных машин. Об ударе по складу ВСУ ранее сообщали в подполье. Кроме того, ВС России ударили по месту размещения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Нежине Черниговской области. В результате атаки были ранены до 10 иностранных наемников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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