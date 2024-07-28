Мэр Челябинска Котова распорядилась раньше срока запустить коллектор в Ленинском районе

Мэр Челябинска Наталья Котова распорядилась в кратчайшие сроки закончить ремонт коллектора на улице Барбюса в Ленинском районе. Об этом глава города заявила на аппаратном совещании 29 июля.
«Необходимо в кратчайшие сроки закончить ремонт коллектора на улице Барбюса. Если мы не запустим второй коллектор, то в ближайшее время не сможем справиться с ситуацией в Ленинском районе. С подрядчиком я вчера разговаривала, по всем местам проехала, и, я думаю, что сегодня поставим им задачу, чтобы до конца недели коллектор заработал хотя бы во временном варианте», — распорядилась Котова.
Мэр уточнила, что для ремонта осталось около 200 метров. Ремонтные работы должны завершить в течение нескольких дней.
«Даже если пока не будет выполнено благоустройство — ничего страшного. Главное — поделить эти канализационные стоки, которые сейчас скапливаются по направлению к Копейскому шоссе», — отметила Наталья Котова.
Глава города подчеркнула, что количество подтоплений в районе увеличилось вследствие продолжительных дождей. Причем даже ранее в некоторых районах Ленинского района наблюдались временные подтопления. Однако сочетание этих обстоятельств значительно ухудшило ситуацию.
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