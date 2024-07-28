28 июля 2024

Мэр Челябинска Котова распорядилась раньше срока запустить коллектор в Ленинском районе

Мэр Челябинска Котова распорядилась раньше срока запустить коллектор на Барбюса
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава города отметила, справиться с ситуацией на Барбюса поможет только запуск второго коллектора, причем сделать это нужно в кратчайшие сроки
Глава города отметила, справиться с ситуацией на Барбюса поможет только запуск второго коллектора, причем сделать это нужно в кратчайшие сроки Фото:

Мэр Челябинска Наталья Котова распорядилась в кратчайшие сроки закончить ремонт коллектора на улице Барбюса в Ленинском районе. Об этом глава города заявила на аппаратном совещании 29 июля.

«Необходимо в кратчайшие сроки закончить ремонт коллектора на улице Барбюса. Если мы не запустим второй коллектор, то в ближайшее время не сможем справиться с ситуацией в Ленинском районе. С подрядчиком я вчера разговаривала, по всем местам проехала, и, я думаю, что сегодня поставим им задачу, чтобы до конца недели коллектор заработал хотя бы во временном варианте», — распорядилась Котова.

Мэр уточнила, что для ремонта осталось около 200 метров. Ремонтные работы должны завершить в течение нескольких дней. 

«Даже если пока не будет выполнено благоустройство — ничего страшного. Главное — поделить эти канализационные стоки, которые сейчас скапливаются по направлению к Копейскому шоссе», — отметила Наталья Котова.

Глава города подчеркнула, что количество подтоплений в районе увеличилось вследствие продолжительных дождей. Причем даже ранее в некоторых районах Ленинского района наблюдались временные подтопления. Однако сочетание этих обстоятельств значительно ухудшило ситуацию.

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Мэр Челябинска Наталья Котова распорядилась в кратчайшие сроки закончить ремонт коллектора на улице Барбюса в Ленинском районе. Об этом глава города заявила на аппаратном совещании 29 июля. «Необходимо в кратчайшие сроки закончить ремонт коллектора на улице Барбюса. Если мы не запустим второй коллектор, то в ближайшее время не сможем справиться с ситуацией в Ленинском районе. С подрядчиком я вчера разговаривала, по всем местам проехала, и, я думаю, что сегодня поставим им задачу, чтобы до конца недели коллектор заработал хотя бы во временном варианте», — распорядилась Котова. Мэр уточнила, что для ремонта осталось около 200 метров. Ремонтные работы должны завершить в течение нескольких дней.  «Даже если пока не будет выполнено благоустройство — ничего страшного. Главное — поделить эти канализационные стоки, которые сейчас скапливаются по направлению к Копейскому шоссе», — отметила Наталья Котова. Глава города подчеркнула, что количество подтоплений в районе увеличилось вследствие продолжительных дождей. Причем даже ранее в некоторых районах Ленинского района наблюдались временные подтопления. Однако сочетание этих обстоятельств значительно ухудшило ситуацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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