В Челябинске вандалы изуродовали 90 остановочных комплексов

В Челябинске 90 остановочных комплексов пострадали из-за действий вандалов. Об этом на аппаратном совещании в мэрии 29 июля сообщил вице-мэр Андрей Ксензов.
«Разбито 90 остановок, уровень вандализма вырос. Заявления в полицию направлены, в ряде случаев удалось зафиксировать действия вандалов. Правоохранительные органы будут работать по выявлению вандалов и привлечению их к ответственности», — заявил Ксензов.
По словам Ксензова, наиболее активно вандалы действуют в микрорайоне Чурилово и Ленинском районе. Ситуация осложняется тем, что не все остановки оборудованы видеокамерами.
Мэр Наталья Котова распорядилась восстанавливать разбитое стекло на остановках с применением более вандалоустойчивых материалов. Ксензов заявил, что сейчас идет анализ, какие материалы способны противостоять хулиганам. После анализа ремонт остановок будет вестись с использованием самых прочных из них.
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