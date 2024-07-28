28 июля 2024

В Челябинске вандалы изуродовали 90 остановочных комплексов

© Служба новостей «URA.RU»
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Остановки подвергаются атакам вандалов
Остановки подвергаются атакам вандалов Фото:

В Челябинске 90 остановочных комплексов пострадали из-за действий вандалов. Об этом на аппаратном совещании в мэрии 29 июля сообщил вице-мэр Андрей Ксензов.

«Разбито 90 остановок, уровень вандализма вырос. Заявления в полицию направлены, в ряде случаев удалось зафиксировать действия вандалов. Правоохранительные органы будут работать по выявлению вандалов и привлечению их к ответственности», — заявил Ксензов.

По словам Ксензова, наиболее активно вандалы действуют в микрорайоне Чурилово и Ленинском районе. Ситуация осложняется тем, что не все остановки оборудованы видеокамерами.

Мэр Наталья Котова распорядилась восстанавливать разбитое стекло на остановках с применением более вандалоустойчивых материалов. Ксензов заявил, что сейчас идет анализ, какие материалы способны противостоять хулиганам. После анализа ремонт остановок будет вестись с использованием самых прочных из них.

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В Челябинске 90 остановочных комплексов пострадали из-за действий вандалов. Об этом на аппаратном совещании в мэрии 29 июля сообщил вице-мэр Андрей Ксензов. «Разбито 90 остановок, уровень вандализма вырос. Заявления в полицию направлены, в ряде случаев удалось зафиксировать действия вандалов. Правоохранительные органы будут работать по выявлению вандалов и привлечению их к ответственности», — заявил Ксензов. По словам Ксензова, наиболее активно вандалы действуют в микрорайоне Чурилово и Ленинском районе. Ситуация осложняется тем, что не все остановки оборудованы видеокамерами. Мэр Наталья Котова распорядилась восстанавливать разбитое стекло на остановках с применением более вандалоустойчивых материалов. Ксензов заявил, что сейчас идет анализ, какие материалы способны противостоять хулиганам. После анализа ремонт остановок будет вестись с использованием самых прочных из них.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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