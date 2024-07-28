28 июля 2024

Свердловским поселкам грозит паводок

В поселки Свердловской области нагрянет паводок
© Служба новостей «URA.RU»
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Села, расположенные вблизи рек, подвержены риску подтопления
Села, расположенные вблизи рек, подвержены риску подтопления Фото:

В Свердловскую область может прийти паводок, предупреждает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, села, расположенные вблизи рек, подвергаются риску подтопления.

"Все села, которые в Свердловской области находятся вокруг рек, могут быть подтоплены. Сильные осадки приведут к повышению уровня рек и к подтоплению ближайших к пойме построек", — передает слова метеоролога ТАСС.

Ситуация усугубляется примером Челябинской области, где недавно выпало несколько месячных норм осадков, что вызвало подъем уровня воды и размывание дорог. Из-за этого в нескольких районах был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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В Свердловскую область может прийти паводок, предупреждает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, села, расположенные вблизи рек, подвергаются риску подтопления. "Все села, которые в Свердловской области находятся вокруг рек, могут быть подтоплены. Сильные осадки приведут к повышению уровня рек и к подтоплению ближайших к пойме построек", — передает слова метеоролога ТАСС. Ситуация усугубляется примером Челябинской области, где недавно выпало несколько месячных норм осадков, что вызвало подъем уровня воды и размывание дорог. Из-за этого в нескольких районах был объявлен режим чрезвычайной ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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