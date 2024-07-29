Челябинский экс-библиотекарь добилась полного оправдания по уголовному делу

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Приговор диверсанту Узялло в областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, судья, суд
Челябинский облсуд полностью оправдал Алину Мунтаеву Фото:

Бывший руководитель Централизованной библиотечной системы Аргаяшского района Челябинской области Алина Мунтаева, обвиняемая в злоупотреблении должностными полномочиями, добилась полного оправдания. 29 июля Челябинский областной суд утвердил оправдательный приговор, сообщил URA.RU источник в судебной системе.

«В Челябинском облсуде рассматривалась апелляция на оправдательный приговор Мунтаевой. По итогу суд оставил без изменения вердикт Аргаяшского райсуда. Оправдательный приговор вступил в законную силу», — рассказал источник.

URA.RU связалось с пресс-службой Челябинского облсуда. Там сообщили, что уточнят информацию.

Согласно базе данных Аргаяшского райсуда, дело в отношении Мунтаевой по факту злоупотребления должностными полномочиями рассматривали с середины мая 2023 года по середину марта 2024 года. По итогу женщину оправдали, так как не нашли в ее действиях состава преступления.

Мунтаева попала под следствие в январе 2021 года. После проверки Контрольно-счетной палаты региона ее заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие считало, что библиотекарь незаконно выплачивала премии своему родственнику. Сама Мунтаева, говоря об уголовном деле, отмечала, что речь шла о небольшом нарушении, допущенном бухгалтерией. Она же чиста перед законом.

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Бывший руководитель Централизованной библиотечной системы Аргаяшского района Челябинской области Алина Мунтаева, обвиняемая в злоупотреблении должностными полномочиями, добилась полного оправдания. 29 июля Челябинский областной суд утвердил оправдательный приговор, сообщил URA.RU источник в судебной системе. «В Челябинском облсуде рассматривалась апелляция на оправдательный приговор Мунтаевой. По итогу суд оставил без изменения вердикт Аргаяшского райсуда. Оправдательный приговор вступил в законную силу», — рассказал источник. URA.RU связалось с пресс-службой Челябинского облсуда. Там сообщили, что уточнят информацию. Согласно базе данных Аргаяшского райсуда, дело в отношении Мунтаевой по факту злоупотребления должностными полномочиями рассматривали с середины мая 2023 года по середину марта 2024 года. По итогу женщину оправдали, так как не нашли в ее действиях состава преступления. Мунтаева попала под следствие в январе 2021 года. После проверки Контрольно-счетной палаты региона ее заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие считало, что библиотекарь незаконно выплачивала премии своему родственнику. Сама Мунтаева, говоря об уголовном деле, отмечала, что речь шла о небольшом нарушении, допущенном бухгалтерией. Она же чиста перед законом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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