Челябинский экс-библиотекарь добилась полного оправдания по уголовному делу

Бывший руководитель Централизованной библиотечной системы Аргаяшского района Челябинской области Алина Мунтаева, обвиняемая в злоупотреблении должностными полномочиями, добилась полного оправдания. 29 июля Челябинский областной суд утвердил оправдательный приговор, сообщил URA.RU источник в судебной системе.
«В Челябинском облсуде рассматривалась апелляция на оправдательный приговор Мунтаевой. По итогу суд оставил без изменения вердикт Аргаяшского райсуда. Оправдательный приговор вступил в законную силу», — рассказал источник.
URA.RU связалось с пресс-службой Челябинского облсуда. Там сообщили, что уточнят информацию.
Согласно базе данных Аргаяшского райсуда, дело в отношении Мунтаевой по факту злоупотребления должностными полномочиями рассматривали с середины мая 2023 года по середину марта 2024 года. По итогу женщину оправдали, так как не нашли в ее действиях состава преступления.
Мунтаева попала под следствие в январе 2021 года. После проверки Контрольно-счетной палаты региона ее заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие считало, что библиотекарь незаконно выплачивала премии своему родственнику. Сама Мунтаева, говоря об уголовном деле, отмечала, что речь шла о небольшом нарушении, допущенном бухгалтерией. Она же чиста перед законом.
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