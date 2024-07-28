Кухарук заставит мэров ускорить выдачу разрешений на строительство

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук поручил мэром проработать вопрос ускорения выдачи разрешений на строительство. Во время трансляции заседания инвестиционного совета гендиректор АНО «Центр стратегических разработок Югры» Роман Веселин отметил, что в среднем оно выросло до 12 дней — почти месяц упущенной выгоды для предпринимателей.
«С учетом того, что средний срок выдачи разрешения 12 рабочих дней, а по градкодексу у нас это пять рабочих дней, как можно уйти за рамки этого срока? Может быть, главы отреагируют?» — уточнил Кухарук.
Наименьший срок, согласно диаграмме ЦСРЮ, в Нижневартовске — 7,8 дней. Максимальные сроки — в Нягани, 21,8 дней.
Также на совещании отмечалось падения Югры в федеральном рейтинге поддержки МСП. С 9 места округ опустился на 12-е. Для решения этой проблемы вице-губернатор по экономике Сергей Афанасьев пообещал выработать ряд решений. В их число вошло предложение пересмотреть методологию нацрейтинга.
Во время заседания совета представители «Опоры России» предложили не вводить дифференцированную систему налогообложения, чтобы не приплюсовывать проценты НДС к УСН, а оставить УСН в размере 5%. Югорский бизнес-омбудсмен Ирина Каск попросила увеличить число консультаций и обсуждений на инвестфорумах, а также провести мониторинг с силовиками и адвокатами. В четвертом квартале 2024 года Каск попросила провести личный прием предпринимателей в присутствии силовиков.
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