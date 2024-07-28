28 июля 2024

Кухарук заставит мэров ускорить выдачу разрешений на строительство

© Служба новостей «URA.RU»
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В среднем выдача разрешений на строительство занимает 12 дней в ХМАО
В среднем выдача разрешений на строительство занимает 12 дней в ХМАО Фото:

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук поручил мэром проработать вопрос ускорения выдачи разрешений на строительство. Во время трансляции заседания инвестиционного совета гендиректор АНО «Центр стратегических разработок Югры» Роман Веселин отметил, что в среднем оно выросло до 12 дней — почти месяц упущенной выгоды для предпринимателей.

«С учетом того, что средний срок выдачи разрешения 12 рабочих дней, а по градкодексу у нас это пять рабочих дней, как можно уйти за рамки этого срока? Может быть, главы отреагируют?» — уточнил Кухарук.

Наименьший срок, согласно диаграмме ЦСРЮ, в Нижневартовске — 7,8 дней. Максимальные сроки — в Нягани, 21,8 дней.

Также на совещании отмечалось падения Югры в федеральном рейтинге поддержки МСП. С 9 места округ опустился на 12-е. Для решения этой проблемы вице-губернатор по экономике Сергей Афанасьев пообещал выработать ряд решений. В их число вошло предложение пересмотреть методологию нацрейтинга.

Во время заседания совета представители «Опоры России» предложили не вводить дифференцированную систему налогообложения, чтобы не приплюсовывать проценты НДС к УСН, а оставить УСН в размере 5%. Югорский бизнес-омбудсмен Ирина Каск попросила увеличить число консультаций и обсуждений на инвестфорумах, а также провести мониторинг с силовиками и адвокатами. В четвертом квартале 2024 года Каск попросила провести личный прием предпринимателей в присутствии силовиков.

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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук поручил мэром проработать вопрос ускорения выдачи разрешений на строительство. Во время трансляции заседания инвестиционного совета гендиректор АНО «Центр стратегических разработок Югры» Роман Веселин отметил, что в среднем оно выросло до 12 дней — почти месяц упущенной выгоды для предпринимателей. «С учетом того, что средний срок выдачи разрешения 12 рабочих дней, а по градкодексу у нас это пять рабочих дней, как можно уйти за рамки этого срока? Может быть, главы отреагируют?» — уточнил Кухарук. Наименьший срок, согласно диаграмме ЦСРЮ, в Нижневартовске — 7,8 дней. Максимальные сроки — в Нягани, 21,8 дней. Также на совещании отмечалось падения Югры в федеральном рейтинге поддержки МСП. С 9 места округ опустился на 12-е. Для решения этой проблемы вице-губернатор по экономике Сергей Афанасьев пообещал выработать ряд решений. В их число вошло предложение пересмотреть методологию нацрейтинга. Во время заседания совета представители «Опоры России» предложили не вводить дифференцированную систему налогообложения, чтобы не приплюсовывать проценты НДС к УСН, а оставить УСН в размере 5%. Югорский бизнес-омбудсмен Ирина Каск попросила увеличить число консультаций и обсуждений на инвестфорумах, а также провести мониторинг с силовиками и адвокатами. В четвертом квартале 2024 года Каск попросила провести личный прием предпринимателей в присутствии силовиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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