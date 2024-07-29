Бывший вице-мэр из ХМАО неудачно компенсировал ущерб за уголовное дело

Бывший первый заместитель главы Урая Андрей Ашихмин из-за неудачной апелляции лишился полумиллиона рублей. Суд первой инстанции присудил ему миллионную компенсацию — экс-чиновник был фигурантом уголовного дела о халатности, а когда его закрыли, получил право на реабилитацию. Однако апелляционная инстанция урезала выплату вдвое. Копия определения имеется в распоряжении редакции.
«Решение Урайского городского суда ХМАО-Югры от 29 марта 2024 года изменить, в части размера взыскания с РФ, в лице Министерства финансов РФ, за счет казны в пользу Ашихмина Андрея Юрьевича компенсации морального вреда, снизив сумму компенсации с 1 000 150,0 рублей до 500 000,0 рублей. В остальной части решение Урайского городского суда ХМАО-Югры от 29 марта 2024 года оставить без изменения, апелляционное представление прокурора, апелляционную жалобу представителя Министерства финансов РФ – без удовлетворения», — указано в документе.
Обжаловать выплату решили совместно прокуратура и Минфин. Ашихмин был фигурантом уголовного дела более полугода. Незаконное и необоснованное обвинение привело к тому, что с ним перестала общаться часть родственников, от него отвернулись друзья, знакомые, перестали здороваться соседи. В результате подозрения резко ухудшилось отношение не только к нему, но и к членам его семьи.
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