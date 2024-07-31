Подозреваемый во взяточничестве хабаровский чиновник не признал вину

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Никонов не признал в суде свою вину по делу о взятках
Никонов не признал в суде свою вину по делу о взятках Фото:

Заместитель председателя правительства Хабаровского края Евгений Никонов, который подозревается в превышении должностных полномочий, отказался признать свою вину. Об этом сообщили журналисты. 

«Задержанный зампред правительства Хабаровского края Евгений Никонов <...> заявил, что не признает свою вину», — передает ТАСС. Отмечается, что мужчина проходит подозреваемым по делу о получении взятки и злоупотреблением полномочиями. 

Ранее Никонова задержали по делу о коррупции, пишет "Царьград". С ним проводили следственные действия, передает «Национальная служба новостей». 

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Заместитель председателя правительства Хабаровского края Евгений Никонов, который подозревается в превышении должностных полномочий, отказался признать свою вину. Об этом сообщили журналисты.  «Задержанный зампред правительства Хабаровского края Евгений Никонов <...> заявил, что не признает свою вину», — передает ТАСС. Отмечается, что мужчина проходит подозреваемым по делу о получении взятки и злоупотреблением полномочиями.  Ранее Никонова задержали по делу о коррупции, пишет "Царьград". С ним проводили следственные действия, передает «Национальная служба новостей». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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