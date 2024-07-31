Армия и оружие По поручению Путина в РФ начался третий этап нестратегических ядерных учений 31 июля 2024 в 11:00 Размер текста - 17 + Владимир Путин начал третий этап ядерных учений Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России начался третий этап учений по применению нестратегических ядерных сил. Решение об их проведении принял президент России Владимир Путин. «В соответствии с решением президента Российской Федерации начался третий этап учения нестратегических ядерных сил», — сообщает Минобороны РФ в своем telegram-канале. В рамках учений части подготовят к применению ядерного оружия. Минобороны сообщает, что этот этап учений направлен на поддержание армии в боевой готовности. Решение о проведении учений принял президент России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В России начался третий этап учений по применению нестратегических ядерных сил. Решение об их проведении принял президент России Владимир Путин. «В соответствии с решением президента Российской Федерации начался третий этап учения нестратегических ядерных сил», — сообщает Минобороны РФ в своем telegram-канале. В рамках учений части подготовят к применению ядерного оружия. Минобороны сообщает, что этот этап учений направлен на поддержание армии в боевой готовности. Решение о проведении учений принял президент России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям