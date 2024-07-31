По поручению Путина в РФ начался третий этап нестратегических ядерных учений

Владимир Путин начал третий этап ядерных учений
В России начался третий этап учений по применению нестратегических ядерных сил. Решение об их проведении принял президент России Владимир Путин.
«В соответствии с решением президента Российской Федерации начался третий этап учения нестратегических ядерных сил», — сообщает Минобороны РФ в своем telegram-канале. В рамках учений части подготовят к применению ядерного оружия.
Минобороны сообщает, что этот этап учений направлен на поддержание армии в боевой готовности. Решение о проведении учений принял президент России.
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