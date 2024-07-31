Движение по улице Цвиллинга довольно оживленное
В Челябинске 2 августа перекроют улицу Цвиллинга. Об этом сообщили в пресс-службе ЮУЖД.
«Ограничение движения 2 августа в Челябинске. В связи с проведением благотворительного забега „Достигая цели“ с 19:00 до 21:30 будет закрыт проезд по улице Цвиллинга (участок от улицы Орджоникидзе до улицы Лазаретной), улицам Евтеева и Перовской», — с общили в пресс-службе.
Также с 19:00 до 21:30 будет закрыто движение трамваев по улице Цвиллинга. Кроме того, 2 августа с 6:30 до окончания мероприятия в районе проведения мероприятия нельзя будет парковаться.
Улицы закроют на весь день для паркинга, а вечером - для проезда
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