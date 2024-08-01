Мэр Пинаев обещал помочь пострадавшим при обрушении дома в Нижнем Тагиле

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Владислав Пинаев выехал на место ЧП
Владислав Пинаев выехал на место ЧП Фото:

Пострадавшим в результате обрушения дома в Нижнем Тагиле будет оказана необходимая поддержка, включая психологическую и материальную помощь. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев. 

«Сегодня днем часть дома 81 по ул. Сибирской обрушилась предположительно из-за хлопка газа. На место ЧП сразу выехали все необходимые экстренные службы. Я тоже сейчас на месте. Идет разбор обрушившихся конструкций. По последним данным ЕДДС города, пострадали 3 человека, в том числе, 2 ребенка. Всем им будет оказана помощь — как психологическая, так и материальная!», — говорится в официальном telegram-канале главы Нижнего Тагила. 

В Нижнем Тагиле обрушилась часть жилого дома. По некоторым данным, обрушению предшествовал взрыв бытового газа. На место выехал и. о. прокурора области Александр Юровских для координации деятельности надзорных и правоохранительных органов. Агентство следит за ситуацией в режиме онлайн.

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Пострадавшим в результате обрушения дома в Нижнем Тагиле будет оказана необходимая поддержка, включая психологическую и материальную помощь. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев.  «Сегодня днем часть дома 81 по ул. Сибирской обрушилась предположительно из-за хлопка газа. На место ЧП сразу выехали все необходимые экстренные службы. Я тоже сейчас на месте. Идет разбор обрушившихся конструкций. По последним данным ЕДДС города, пострадали 3 человека, в том числе, 2 ребенка. Всем им будет оказана помощь — как психологическая, так и материальная!», — говорится в официальном telegram-канале главы Нижнего Тагила.  В Нижнем Тагиле обрушилась часть жилого дома. По некоторым данным, обрушению предшествовал взрыв бытового газа. На место выехал и. о. прокурора области Александр Юровских для координации деятельности надзорных и правоохранительных органов. Агентство следит за ситуацией в режиме онлайн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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