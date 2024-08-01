Мэр Пинаев обещал помочь пострадавшим при обрушении дома в Нижнем Тагиле

Пострадавшим в результате обрушения дома в Нижнем Тагиле будет оказана необходимая поддержка, включая психологическую и материальную помощь. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев.
«Сегодня днем часть дома 81 по ул. Сибирской обрушилась предположительно из-за хлопка газа. На место ЧП сразу выехали все необходимые экстренные службы. Я тоже сейчас на месте. Идет разбор обрушившихся конструкций. По последним данным ЕДДС города, пострадали 3 человека, в том числе, 2 ребенка. Всем им будет оказана помощь — как психологическая, так и материальная!», — говорится в официальном telegram-канале главы Нижнего Тагила.
В Нижнем Тагиле обрушилась часть жилого дома. По некоторым данным, обрушению предшествовал взрыв бытового газа. На место выехал и. о. прокурора области Александр Юровских для координации деятельности надзорных и правоохранительных органов. Агентство следит за ситуацией в режиме онлайн.
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