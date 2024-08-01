Газовики проверяли обрушившийся в Нижнем Тагиле дом месяц назад

По предварительным данным, пострадали от шести до семи человек
новость из сюжетаВ Нижнем Тагиле обрушился жилой дом
Газовые службы проверяли частично обрушившуюся пятиэтажку в Нижнем Тагиле месяц назад. Об этом URA.RU сообщили в «Газэксе».
«Плановое техническое обслуживание газового оборудования в данном доме проводилось 26 июня 2024 года. На момент проверки система газового распределения дома была исправной», — говорится в заявлении.
ЧП произошло днем 1 августа в результате газового хлопка. По данным МЧС, пострадало шесть человек, трое из них — дети. Мэр Владислав Пинаев говорит о семи пострадавших. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн.
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