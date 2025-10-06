Тысячи линий электропередачи проверили на безопасность

Более пяти тысяч линий электропередачи проверено на всех территориях обслуживания «Облкоммунэнерго» с начала года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.
«Энергетики регулярно проверяют состояние опор воздушных линий электропередачи. Также они контролируют провода: целостность изоляции, отсутствие провисания. Кроме того, для обеспечения надежного электроснабжения потребителей важно проверять трассы ЛЭП: широту охранной зоны и отсутствие растительности в пролетах», — уточнили в пресс-службе.
Сотрудники также проверили наличие незаконных точек размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и рекламных конструкций. С начала 2025 года на 1,6 тысячах опор линий электропередачи (ЛЭП) было обнаружено незаконно размещенное коммутационное оборудование.
«Несогласованное размещение ВОЛС затрудняет обслуживание объектов, угрожает надежности и безопасности», — напомнили на предприятии. Сейчас компания выясняет, кто является собственниками телекоммуникационного оборудования, чтобы направить им требования об устранении нарушений. В случае, если они не будут найдены, АО «Облкоммунэнерго» имеет право демонтировать незаконно размещенное имущество.
