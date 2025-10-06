Тысячи линий электропередачи проверили на безопасность

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Энергетики регулярно проверяют состояние ЛЭП
Энергетики регулярно проверяют состояние ЛЭП Фото:

Более пяти тысяч линий электропередачи проверено на всех территориях обслуживания «Облкоммунэнерго» с начала года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.

«Энергетики регулярно проверяют состояние опор воздушных линий электропередачи. Также они контролируют провода: целостность изоляции, отсутствие провисания. Кроме того, для обеспечения надежного электроснабжения потребителей важно проверять трассы ЛЭП: широту охранной зоны и отсутствие растительности в пролетах», — уточнили в пресс-службе.

Сотрудники также проверили наличие незаконных точек размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и рекламных конструкций. С начала 2025 года на 1,6 тысячах опор линий электропередачи (ЛЭП) было обнаружено незаконно размещенное коммутационное оборудование.

«Несогласованное размещение ВОЛС затрудняет обслуживание объектов, угрожает надежности и безопасности», — напомнили на предприятии. Сейчас компания выясняет, кто является собственниками телекоммуникационного оборудования, чтобы направить им требования об устранении нарушений. В случае, если они не будут найдены, АО «Облкоммунэнерго» имеет право демонтировать незаконно размещенное имущество.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Более пяти тысяч линий электропередачи проверено на всех территориях обслуживания «Облкоммунэнерго» с начала года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. «Энергетики регулярно проверяют состояние опор воздушных линий электропередачи. Также они контролируют провода: целостность изоляции, отсутствие провисания. Кроме того, для обеспечения надежного электроснабжения потребителей важно проверять трассы ЛЭП: широту охранной зоны и отсутствие растительности в пролетах», — уточнили в пресс-службе. Сотрудники также проверили наличие незаконных точек размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и рекламных конструкций. С начала 2025 года на 1,6 тысячах опор линий электропередачи (ЛЭП) было обнаружено незаконно размещенное коммутационное оборудование. «Несогласованное размещение ВОЛС затрудняет обслуживание объектов, угрожает надежности и безопасности», — напомнили на предприятии. Сейчас компания выясняет, кто является собственниками телекоммуникационного оборудования, чтобы направить им требования об устранении нарушений. В случае, если они не будут найдены, АО «Облкоммунэнерго» имеет право демонтировать незаконно размещенное имущество.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...