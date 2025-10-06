Иностранец забил жертву до смерти у свердловского кафе, его арестовали спустя 7 лет

В Каменске-Уральском заочно арестовали иностранца после драки у кафе
Обвиняемый находится в международном розыске
Обвиняемый находится в международном розыске Фото:

В Каменске-Уральском заочно арестовали Шодрузи Ш. (он же Максуджонов Ш.), который в 2018-м жестоко забил мужчину возле кафе «Аура». Фигурант находится в международном розыске, сообщили URA.RU в Красногорском райсуде.

По версии следствия, ЧП произошло ночью 17 июня 2018 года возле заведения. Обвиняемый избил потерпевшего. Последнего доставили в больницу, где он скончался через неделю. Шодрузи сумел скрыться, его объявили в розыск.

«3 октября судья Лобанова избрала ему меру пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в инстанции. Когда мужчина будет задержан, его сразу же отправят в изолятор. Комментариев от свердловских силовых структур не было.

Шодрузи попал на камеры видеонаблюдения
Шодрузи попал на камеры видеонаблюдения
Фото:

