Кухарук предложил помощь Куйвашеву из-за обрушившегося дома в Нижнем Тагиле

Врио главы ХМАО Руслан Кухарук связался с губернатором Свердловской области Евгением Кувайшевым из-за обрушения части жилого дома в Нижнем Тагиле. Глава Югры предложил коллеге помощь в спасении пострадавших жителей и ликвидации последствий ЧС.
«Созвонился с губернатором Свердловской области Евгением Владимировичем Куйвашевым, главой Нижнего Тагила Владиславом Юрьевичем Пинаевым. Сказал о готовности автономного округа прийти на помощь, при необходимости направить спасателей, медиков, волонтеров. Остаемся с коллегами на связи», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале.
Агентство URA.RU ведет прямую трансляцию с места событий. Сейчас там работают спасатели, есть пострадавшие.
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