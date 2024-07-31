31 июля 2024

Кухарук предложил помощь Куйвашеву из-за обрушившегося дома в Нижнем Тагиле

© Служба новостей «URA.RU»
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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук предложил помощь губернатору Свердловской области из-за обрушения дома в Нижнем Тагиле
Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук предложил помощь губернатору Свердловской области из-за обрушения дома в Нижнем Тагиле Фото:

Врио главы ХМАО Руслан Кухарук связался с губернатором Свердловской области Евгением Кувайшевым из-за обрушения части жилого дома в Нижнем Тагиле. Глава Югры предложил коллеге помощь в спасении пострадавших жителей и ликвидации последствий ЧС.

«Созвонился с губернатором Свердловской области Евгением Владимировичем Куйвашевым, главой Нижнего Тагила Владиславом Юрьевичем Пинаевым. Сказал о готовности автономного округа прийти на помощь, при необходимости направить спасателей, медиков, волонтеров. Остаемся с коллегами на связи», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале.

Агентство URA.RU ведет прямую трансляцию с места событий. Сейчас там работают спасатели, есть пострадавшие.  

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Врио главы ХМАО Руслан Кухарук связался с губернатором Свердловской области Евгением Кувайшевым из-за обрушения части жилого дома в Нижнем Тагиле. Глава Югры предложил коллеге помощь в спасении пострадавших жителей и ликвидации последствий ЧС. «Созвонился с губернатором Свердловской области Евгением Владимировичем Куйвашевым, главой Нижнего Тагила Владиславом Юрьевичем Пинаевым. Сказал о готовности автономного округа прийти на помощь, при необходимости направить спасателей, медиков, волонтеров. Остаемся с коллегами на связи», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале. Агентство URA.RU ведет прямую трансляцию с места событий. Сейчас там работают спасатели, есть пострадавшие.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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