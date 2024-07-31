В Перми целый микрорайон остался без воды из-за утечки в колодце

Воды нет в домах микрорайона Вышка-1
В Перми микрорайон Вышка-1 полностью отключен от водоснабжения. Там сейчас проводятся ремонтные работы МП «Пермводоканал».
«Утечка воды произошла в колодце по ул. Козловская, 22. Из-за этого воды нет в домах микрорайона Вышка-1. Сейчас ведутся ремонтные работы по восстановлению водоснабжения», — говорится в сообществе МКУ «ЕДДС города Перми» в соцсети «ВКонтакте».
Также отмечается, что нет воды в домах по ул. Лякишева, 6, 8; ул. Юрша, 100 и ул. Пономарева, 56а. Это связано с утечкой воды возле дома по ул. Лякишева, 6.
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