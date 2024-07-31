Общество ЖКХ и Городская среда В Перми целый микрорайон остался без воды из-за утечки в колодце В микрорайоне Вышка-1 в Перми отключено водоснабжение 01 августа 2024 в 17:17 Размер текста - 17 + Воды нет в домах микрорайона Вышка-1 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми микрорайон Вышка-1 полностью отключен от водоснабжения. Там сейчас проводятся ремонтные работы МП «Пермводоканал». «Утечка воды произошла в колодце по ул. Козловская, 22. Из-за этого воды нет в домах микрорайона Вышка-1. Сейчас ведутся ремонтные работы по восстановлению водоснабжения», — говорится в сообществе МКУ «ЕДДС города Перми» в соцсети «ВКонтакте». Также отмечается, что нет воды в домах по ул. Лякишева, 6, 8; ул. Юрша, 100 и ул. Пономарева, 56а. Это связано с утечкой воды возле дома по ул. Лякишева, 6. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Перми микрорайон Вышка-1 полностью отключен от водоснабжения. Там сейчас проводятся ремонтные работы МП «Пермводоканал». «Утечка воды произошла в колодце по ул. Козловская, 22. Из-за этого воды нет в домах микрорайона Вышка-1. Сейчас ведутся ремонтные работы по восстановлению водоснабжения», — говорится в сообществе МКУ «ЕДДС города Перми» в соцсети «ВКонтакте». Также отмечается, что нет воды в домах по ул. Лякишева, 6, 8; ул. Юрша, 100 и ул. Пономарева, 56а. Это связано с утечкой воды возле дома по ул. Лякишева, 6. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям