31 июля 2024

В Перми целый микрорайон остался без воды из-за утечки в колодце

В микрорайоне Вышка-1 в Перми отключено водоснабжение
© Служба новостей «URA.RU»
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Воды нет в домах микрорайона Вышка-1 Фото:

В Перми микрорайон Вышка-1 полностью отключен от водоснабжения. Там сейчас проводятся ремонтные работы МП «Пермводоканал».

«Утечка воды произошла в колодце по ул. Козловская, 22. Из-за этого воды нет в домах микрорайона Вышка-1. Сейчас ведутся ремонтные работы по восстановлению водоснабжения», — говорится в сообществе МКУ «ЕДДС города Перми» в соцсети «ВКонтакте».

Также отмечается, что нет воды в домах по ул. Лякишева, 6, 8; ул. Юрша, 100 и ул. Пономарева, 56а. Это связано с утечкой воды возле дома по ул. Лякишева, 6.

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В Перми микрорайон Вышка-1 полностью отключен от водоснабжения. Там сейчас проводятся ремонтные работы МП «Пермводоканал». «Утечка воды произошла в колодце по ул. Козловская, 22. Из-за этого воды нет в домах микрорайона Вышка-1. Сейчас ведутся ремонтные работы по восстановлению водоснабжения», — говорится в сообществе МКУ «ЕДДС города Перми» в соцсети «ВКонтакте». Также отмечается, что нет воды в домах по ул. Лякишева, 6, 8; ул. Юрша, 100 и ул. Пономарева, 56а. Это связано с утечкой воды возле дома по ул. Лякишева, 6.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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