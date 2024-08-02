Первую на Урале операцию по пересадке сетчатки провели хирурги из Екатеринбурга

Хирурги центра «Бонум» из Екатеринбурга провели трансплантацию сетчатки

02 августа 2024 в 11:35 Размер текста - 17 +

Хирурги провели сложнейшую операцию на сетчатке Фото: департамент информационной политики Свердловской области Врачи многопрофильного клинического медицинского центра «Бонум» (Екатеринбург) впервые на Урале успешно провели уникальную операцию по трансплантации сетчатки, спасая зрение 65-летней пациентке. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). «Офтальмологи многопрофильного клинического медицинского центра „Бонум“ впервые на Урале провели операцию по трансплантации сетчатки и спасли зрение 65-летней женщине. Уникальное вмешательство стало возможным благодаря профессионализму врачей и новому оборудованию, полученному в ходе системной работы по реализации национального проекта „Здравоохранение“», — сообщили в ДИПе. Врач-офтальмолог МКМЦ «Бонум» Михаил Карякин рассказал, что для лечения пациентки потребовалось выполнить две операции. После первой удалось устранить отслойку сетчатки в центральной зоне глаза, однако разрыв полностью не исчез. В результате рассмотрения различных методов лечения было принято решение о трансплантации собственной сетчатки пациентки с задней поверхности ее глазного яблока. Операция длительностью в полтора часа прошла успешно, и через две недели после нее врачи заметили значительное улучшение состояния пересаженной сетчатки и зрения пациентки, которая смогла вернуться к обычной жизни. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врачи многопрофильного клинического медицинского центра «Бонум» (Екатеринбург) впервые на Урале успешно провели уникальную операцию по трансплантации сетчатки, спасая зрение 65-летней пациентке. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). «Офтальмологи многопрофильного клинического медицинского центра „Бонум“ впервые на Урале провели операцию по трансплантации сетчатки и спасли зрение 65-летней женщине. Уникальное вмешательство стало возможным благодаря профессионализму врачей и новому оборудованию, полученному в ходе системной работы по реализации национального проекта „Здравоохранение“», — сообщили в ДИПе. Врач-офтальмолог МКМЦ «Бонум» Михаил Карякин рассказал, что для лечения пациентки потребовалось выполнить две операции. После первой удалось устранить отслойку сетчатки в центральной зоне глаза, однако разрыв полностью не исчез. В результате рассмотрения различных методов лечения было принято решение о трансплантации собственной сетчатки пациентки с задней поверхности ее глазного яблока. Операция длительностью в полтора часа прошла успешно, и через две недели после нее врачи заметили значительное улучшение состояния пересаженной сетчатки и зрения пациентки, которая смогла вернуться к обычной жизни.