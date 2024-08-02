Первую на Урале операцию по пересадке сетчатки провели хирурги из Екатеринбурга

Хирурги центра «Бонум» из Екатеринбурга провели трансплантацию сетчатки
© Служба новостей «URA.RU»
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Хирурги провели сложнейшую операцию на сетчатке
Хирурги провели сложнейшую операцию на сетчатке Фото:

Врачи многопрофильного клинического медицинского центра «Бонум» (Екатеринбург) впервые на Урале успешно провели уникальную операцию по трансплантации сетчатки, спасая зрение 65-летней пациентке. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП).

«Офтальмологи многопрофильного клинического медицинского центра „Бонум“ впервые на Урале провели операцию по трансплантации сетчатки и спасли зрение 65-летней женщине. Уникальное вмешательство стало возможным благодаря профессионализму врачей и новому оборудованию, полученному в ходе системной работы по реализации национального проекта „Здравоохранение“», — сообщили в ДИПе.

Врач-офтальмолог МКМЦ «Бонум» Михаил Карякин рассказал, что для лечения пациентки потребовалось выполнить две операции. После первой удалось устранить отслойку сетчатки в центральной зоне глаза, однако разрыв полностью не исчез. В результате рассмотрения различных методов лечения было принято решение о трансплантации собственной сетчатки пациентки с задней поверхности ее глазного яблока. Операция длительностью в полтора часа прошла успешно, и через две недели после нее врачи заметили значительное улучшение состояния пересаженной сетчатки и зрения пациентки, которая смогла вернуться к обычной жизни.

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Врачи многопрофильного клинического медицинского центра «Бонум» (Екатеринбург) впервые на Урале успешно провели уникальную операцию по трансплантации сетчатки, спасая зрение 65-летней пациентке. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). «Офтальмологи многопрофильного клинического медицинского центра „Бонум“ впервые на Урале провели операцию по трансплантации сетчатки и спасли зрение 65-летней женщине. Уникальное вмешательство стало возможным благодаря профессионализму врачей и новому оборудованию, полученному в ходе системной работы по реализации национального проекта „Здравоохранение“», — сообщили в ДИПе. Врач-офтальмолог МКМЦ «Бонум» Михаил Карякин рассказал, что для лечения пациентки потребовалось выполнить две операции. После первой удалось устранить отслойку сетчатки в центральной зоне глаза, однако разрыв полностью не исчез. В результате рассмотрения различных методов лечения было принято решение о трансплантации собственной сетчатки пациентки с задней поверхности ее глазного яблока. Операция длительностью в полтора часа прошла успешно, и через две недели после нее врачи заметили значительное улучшение состояния пересаженной сетчатки и зрения пациентки, которая смогла вернуться к обычной жизни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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