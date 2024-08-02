Количество погибших при обрушении пятиэтажного дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле (Свердловская область) выросло до пяти человек. По предварительной информации, найдена погибшая девочка. Спасатели продолжают разгребать завалы.
«Спасатели достали из-под завалов тело человека. На носилках в черном мешке его унесли в палатку», — передает журналист URA.RU с места происшествия.
Трагедия в Нижнем Тагиле, где произошло обрушение многоквартирного дома, случилась днем 1 августа и была вызвана, по предварительным данным, взрывом газа. Ответственные службы утверждают, что проводили проверку здания в конце июня. Руководство региона и представители силовых структур находятся на месте происшествия. Агентство следит за ситуацией в режиме онлайн.
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