На свердловской трассе образовался затор из-за огромного космического корабля. Видео

02 августа 2024 в 23:42 Размер текста - 17 +

Космический шаттл был замечен на трассе (архивное фото) Фото: spacePD/pickupimage Под Нижнем Тагилом (Свердловская область) на трассе образовался затор из-за космического корабля «Байкал». Видео поделились очевидцы. «19:00. Десять километров на север от Нижнего Тагила», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург». На кадрах видно, как из-за этого на дороге образовался небольшой затор. Водители ждали, пока тягач с кораблем повернет налево. Также шаттл замечали и возле Кушвы. Вскоре он должен будет занять свое место в одном из свердловских музеев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Под Нижнем Тагилом (Свердловская область) на трассе образовался затор из-за космического корабля «Байкал». Видео поделились очевидцы. «19:00. Десять километров на север от Нижнего Тагила», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург». На кадрах видно, как из-за этого на дороге образовался небольшой затор. Водители ждали, пока тягач с кораблем повернет налево. Также шаттл замечали и возле Кушвы. Вскоре он должен будет занять свое место в одном из свердловских музеев.