02 августа 2024

На свердловской трассе образовался затор из-за огромного космического корабля. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт сток pickupimage. spacePD. Екатеринбург, ракета, байконур
Космический шаттл был замечен на трассе (архивное фото) Фото:

Под Нижнем Тагилом (Свердловская область) на трассе образовался затор из-за космического корабля «Байкал». Видео поделились очевидцы.

«19:00. Десять километров на север от Нижнего Тагила», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург». На кадрах видно, как из-за этого на дороге образовался небольшой затор. Водители ждали, пока тягач с кораблем повернет налево.

Также шаттл замечали и возле Кушвы. Вскоре он должен будет занять свое место в одном из свердловских музеев.

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Под Нижнем Тагилом (Свердловская область) на трассе образовался затор из-за космического корабля «Байкал». Видео поделились очевидцы. «19:00. Десять километров на север от Нижнего Тагила», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург». На кадрах видно, как из-за этого на дороге образовался небольшой затор. Водители ждали, пока тягач с кораблем повернет налево. Также шаттл замечали и возле Кушвы. Вскоре он должен будет занять свое место в одном из свердловских музеев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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