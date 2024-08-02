Космический шаттл был замечен на трассе (архивное фото)
Под Нижнем Тагилом (Свердловская область) на трассе образовался затор из-за космического корабля «Байкал». Видео поделились очевидцы.
«19:00. Десять километров на север от Нижнего Тагила», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург». На кадрах видно, как из-за этого на дороге образовался небольшой затор. Водители ждали, пока тягач с кораблем повернет налево.
Также шаттл замечали и возле Кушвы. Вскоре он должен будет занять свое место в одном из свердловских музеев.
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