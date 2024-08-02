Экономика Пермяки все чаще выбирают летний отдых в Египте и Турции 03 августа 2024 в 18:52 Размер текста - 17 + Жаркие страны привлекают пермяков в отпуске Фото: Владимир Андреев © URA.RU Больше половины отдыхающих из Пермского края предпочитают летом туры в Египет и Турцию. Об этом рассказали представители турфирм. «Лидирующими направлениями для отпуска пермяков стали Турция и Египет. Порядка 60% отдыхающих предпочитают соответствующие маршруты», — передает «РБК-Пермь» со ссылкой на данные туроператоров. Средняя стоимость летнего отдыха в жарких странах выросла на 15% по сравнению с прошлым годом. Пермяки платят примерно по 70 тысяч рублей на одного человека на зарубежные туры. Ранее спрос менялся в связи с ростом цен туров для пермяков в Турцию почти на 50%. Многие туристы пересмотрели вариант Турции и провели отдых на нашем юге. Жители Прикамья выбирали Сочи и более дешевые варианты: Туапсе, Анапа, Краснодар. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Больше половины отдыхающих из Пермского края предпочитают летом туры в Египет и Турцию. Об этом рассказали представители турфирм. «Лидирующими направлениями для отпуска пермяков стали Турция и Египет. Порядка 60% отдыхающих предпочитают соответствующие маршруты», — передает «РБК-Пермь» со ссылкой на данные туроператоров. Средняя стоимость летнего отдыха в жарких странах выросла на 15% по сравнению с прошлым годом. Пермяки платят примерно по 70 тысяч рублей на одного человека на зарубежные туры. Ранее спрос менялся в связи с ростом цен туров для пермяков в Турцию почти на 50%. Многие туристы пересмотрели вариант Турции и провели отдых на нашем юге. Жители Прикамья выбирали Сочи и более дешевые варианты: Туапсе, Анапа, Краснодар. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям