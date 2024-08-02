02 августа 2024

Пермяки все чаще выбирают летний отдых в Египте и Турции

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Жаркие страны привлекают пермяков в отпуске Фото:

Больше половины отдыхающих из Пермского края предпочитают летом туры в Египет и Турцию. Об этом рассказали представители турфирм.

«Лидирующими направлениями для отпуска пермяков стали Турция и Египет. Порядка 60% отдыхающих предпочитают соответствующие маршруты», — передает «РБК-Пермь» со ссылкой на данные туроператоров.

Средняя стоимость летнего отдыха в жарких странах выросла на 15% по сравнению с прошлым годом. Пермяки платят примерно по 70 тысяч рублей на одного человека на зарубежные туры.

Ранее спрос менялся в связи с ростом цен туров для пермяков в Турцию почти на 50%. Многие туристы пересмотрели вариант Турции и провели отдых на нашем юге. Жители Прикамья выбирали Сочи и более дешевые варианты: Туапсе, Анапа, Краснодар.

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Больше половины отдыхающих из Пермского края предпочитают летом туры в Египет и Турцию. Об этом рассказали представители турфирм. «Лидирующими направлениями для отпуска пермяков стали Турция и Египет. Порядка 60% отдыхающих предпочитают соответствующие маршруты», — передает «РБК-Пермь» со ссылкой на данные туроператоров. Средняя стоимость летнего отдыха в жарких странах выросла на 15% по сравнению с прошлым годом. Пермяки платят примерно по 70 тысяч рублей на одного человека на зарубежные туры. Ранее спрос менялся в связи с ростом цен туров для пермяков в Турцию почти на 50%. Многие туристы пересмотрели вариант Турции и провели отдых на нашем юге. Жители Прикамья выбирали Сочи и более дешевые варианты: Туапсе, Анапа, Краснодар.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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