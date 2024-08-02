Кухарук уладил спор из-за кандидата на пост мэра в ХМАО с уголовным прошлым

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук утихомирил жителей Белого Яра, которые начали спорить друг с другом из-за кандидата в мэры с уголовным прошлым. На встрече с главой региона одна из жительниц указала, что претендент от «Единой России» Владимир Мансуров имеет погашенную в 2009 году судимость по статье «халатность». И он, якобы еще не успев получить удостоверение кандидата, уже вручал ключи от новостроек вместе с главой Сургутского района Андреем Трубецким, передает журналист URA.RU.
«По словам женщины, Мансуров еще не успел получить удостоверение кандидата, а уже вручал ключи от новостроек вместе с мэром Трубецкий. Мансурова пытались защитить местные элиты, обстановка накалилась, разговор шел на повышенных тонах. Кухаруку пришлось вмешаться в спор и прервать прения», — сообщает корреспондент агентства.
Оппоненты заявительницы вступились за Мансурова. В зале раздавались крики «судимость судимости рознь». «Каждый своим избирательным правом должен воспользоваться, пассивным или активным», — резюмировал Кухарук и тем самым завершил дебаты.
Ранее URA.RU писало о том, что на пост мэра Белого Яра в Сургутском районе выдвинулся кандидат с погашенной судимость. Владимир Мансуров выиграл праймериз ЕР и считается фаворитом гонки.
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