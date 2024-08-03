На Пермском тракте рядом с Ревдой люди вновь заточены в гигантской пробке почти в 10 километров по обеим сторонам дороги. Об этом рассказали в ФКУ "Уралуправтодор".
"На автодороге Р-242 с 310 по 315 километр затруднено движение в направлении Екатеринбурга в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ! Возможный путь объезда через село Первомайское - поселок Билимбай - город Первоуральск со съездом на 289 км и возвращением на автодорогу на 326 км", — говорится в сообщении.
Помимо этого дорожники предупреждали о заторах в сторону Перми с 315 по 318 км. Из-за затяжного ремонта дорог на данном участке регулярные пробки.
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