03 августа 2024

На Пермском тракте люди вновь заточены в гигантской пробке. Скрин

На трассе Пермь — Екатеринбург образовалась многокилометровая пробка
© Служба новостей «URA.RU»
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Большая часть пробки стоит в сторону Екатеринбурга (архивное фото)
Большая часть пробки стоит в сторону Екатеринбурга (архивное фото) Фото:

На Пермском тракте рядом с Ревдой люди вновь заточены в гигантской пробке почти в 10 километров по обеим сторонам дороги. Об этом рассказали в ФКУ "Уралуправтодор".

"На автодороге Р-242 с 310 по 315 километр затруднено движение в направлении Екатеринбурга в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ! Возможный путь объезда через село Первомайское - поселок Билимбай - город Первоуральск со съездом на 289 км и возвращением на автодорогу на 326 км", — говорится в сообщении.

Помимо этого дорожники предупреждали о заторах в сторону Перми с 315 по 318 км. Из-за затяжного ремонта дорог на данном участке регулярные пробки.

Ситуация на момент публикации
Ситуация на момент публикации
Фото:

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На Пермском тракте рядом с Ревдой люди вновь заточены в гигантской пробке почти в 10 километров по обеим сторонам дороги. Об этом рассказали в ФКУ "Уралуправтодор". "На автодороге Р-242 с 310 по 315 километр затруднено движение в направлении Екатеринбурга в связи с большим транспортным потоком и производством дорожных работ! Возможный путь объезда через село Первомайское - поселок Билимбай - город Первоуральск со съездом на 289 км и возвращением на автодорогу на 326 км", — говорится в сообщении. Помимо этого дорожники предупреждали о заторах в сторону Перми с 315 по 318 км. Из-за затяжного ремонта дорог на данном участке регулярные пробки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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