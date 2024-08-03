03 августа 2024

ЕР пришла на помощь пострадавшим наводнения жителям Коркино и Еманжелинска

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Волонтеры-спортсмены и челябинское отделение партии Единая Россия собрали и доставили 600 продуктовых наборов ветеранам. Челябинск, поддубная марина, единая россия, дягилев дмитрий, продуктовые наборы
Партийцы помогли нуждающимся предметами первой необходимости (архивное фото) Фото:
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Депутаты и активисты «Единой России» оказали консультационную и материальную помощь жителям Коркинского и Еманжелинского районов, пострадавшим от наводнения. Партийцы посетили многодетные семьи, семьи с опекунами, а также одиноко проживающих пенсионеров.

«Лично пообщались с жителями, выяснили, что им необходимо на данном этапе, все зафиксировали, раздали воду. Сейчас жители ждут комиссии по оценке ущерба. Специалисты начали свою работу и после нашего обхода уже посетили часть домов», — рассказала исполнительный секретарь Коркинского местного отделения партии Кристина Бухтоярова.

Вместе с активистами исполкома партии в обходе принял участие председатель Собрания депутатов Еманжелинского района, руководитель фракции «Единая Россия» Иван Юртеев. Помимо распределения питьевой воды и выяснения потребностей, партийцы раздали товары первой необходимости, моющие средства и гигиенические принадлежности.

Партийцы оказали помощь жителям Еманжелинского района
Партийцы оказали помощь жителям Еманжелинского района
Фото:

В Коркино, выяснив первоочередные нужды жителей, активисты раздали воду
В Коркино, выяснив первоочередные нужды жителей, активисты раздали воду
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Депутаты и активисты «Единой России» оказали консультационную и материальную помощь жителям Коркинского и Еманжелинского районов, пострадавшим от наводнения. Партийцы посетили многодетные семьи, семьи с опекунами, а также одиноко проживающих пенсионеров. «Лично пообщались с жителями, выяснили, что им необходимо на данном этапе, все зафиксировали, раздали воду. Сейчас жители ждут комиссии по оценке ущерба. Специалисты начали свою работу и после нашего обхода уже посетили часть домов», — рассказала исполнительный секретарь Коркинского местного отделения партии Кристина Бухтоярова. Вместе с активистами исполкома партии в обходе принял участие председатель Собрания депутатов Еманжелинского района, руководитель фракции «Единая Россия» Иван Юртеев. Помимо распределения питьевой воды и выяснения потребностей, партийцы раздали товары первой необходимости, моющие средства и гигиенические принадлежности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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