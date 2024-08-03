ЕР пришла на помощь пострадавшим наводнения жителям Коркино и Еманжелинска

Партийцы помогли нуждающимся предметами первой необходимости (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

Депутаты и активисты «Единой России» оказали консультационную и материальную помощь жителям Коркинского и Еманжелинского районов, пострадавшим от наводнения. Партийцы посетили многодетные семьи, семьи с опекунами, а также одиноко проживающих пенсионеров.

«Лично пообщались с жителями, выяснили, что им необходимо на данном этапе, все зафиксировали, раздали воду. Сейчас жители ждут комиссии по оценке ущерба. Специалисты начали свою работу и после нашего обхода уже посетили часть домов», — рассказала исполнительный секретарь Коркинского местного отделения партии Кристина Бухтоярова.

Вместе с активистами исполкома партии в обходе принял участие председатель Собрания депутатов Еманжелинского района, руководитель фракции «Единая Россия» Иван Юртеев. Помимо распределения питьевой воды и выяснения потребностей, партийцы раздали товары первой необходимости, моющие средства и гигиенические принадлежности.

Партийцы оказали помощь жителям Еманжелинского района Фото: пресс-служба Челябинского регионального отделения «Единой России»

В Коркино, выяснив первоочередные нужды жителей, активисты раздали воду Фото: пресс-служба Челябинского регионального отделения «Единой России»