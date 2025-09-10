На борьбу с раком Мишустин дал челябинцам 452 миллиона рублей

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выделил Челябинской области 452,89 млн рублей на борьбу с онкозаболеваниями. Как следует из распоряжения, средства власти потратят на обновление оборудования.
«Направить Минздраву России бюджетные ассигнования на предоставление субсидий бюджетам субъектов РФ в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации мероприятий региональных проектов „Борьба с онкологическими заболеваниями“», — распорядился Мишустин. Документ имеется в наличии у URA.RU.
Деньги направят на модернизацию медицинских изделий и иного оборудования учреждений, которые в своей практике применяют радиологическое оборудование. Средства помогут дооснастить либо переоснастить новые и уже работающие медорганизации. Финансирование предусмотрено на 2026 и 2027 годы. Из совокупной суммы в 2026 году регион получит 238,25 млн рублей, в 2027 году — 214,6 млн рублей.
