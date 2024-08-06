06 августа 2024

Челябинцы летом стали летать на треть чаще, чем год назад

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие Международного аэропорта Игорь Курчатов. Челябинск, зал ожидания, аэропорт игорь курчатов
Челябинцы перед вылетом усиленно смотрят видео Фото:

Жители Челябинской области в июле стали летать на 33% чаще, чем в том же месяце в 2023 году. Как 7 августа URA.RU сообщили в пресс-службе оператора «МегаФон», пиком вылетов стали 7 и 14 июля.

«С наступлением туристического сезона число посетителей аэропорта в Челябинске постоянно растет. В июле количество абонентов телеком-оператора, которые отправляются в поездки или возвращаются в регион, увеличилось на 33%», — отметили URA.RU в «МегаФоне».

Анализ обезличенных данных показал, что перед вылетом из аэропорта имени Курчатова пассажиры чаще всего смотрят видео, пользуются мессенджерами, социальными сетями и маркетплейсами. В аэропорту также доступны голосовые звонки, позволяющие одновременно с разговором продолжать использовать интернет.

Директор МегаФона в Челябинской области Сергей Денисов отметил, что оборудование аэропорта было подготовлено к пиковым нагрузкам в туристический сезон. С начала года компания модернизировала более 400 телеком-объектов региона, включая Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Златоуст и другие населенные пункты региона.

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Жители Челябинской области в июле стали летать на 33% чаще, чем в том же месяце в 2023 году. Как 7 августа URA.RU сообщили в пресс-службе оператора «МегаФон», пиком вылетов стали 7 и 14 июля. «С наступлением туристического сезона число посетителей аэропорта в Челябинске постоянно растет. В июле количество абонентов телеком-оператора, которые отправляются в поездки или возвращаются в регион, увеличилось на 33%», — отметили URA.RU в «МегаФоне». Анализ обезличенных данных показал, что перед вылетом из аэропорта имени Курчатова пассажиры чаще всего смотрят видео, пользуются мессенджерами, социальными сетями и маркетплейсами. В аэропорту также доступны голосовые звонки, позволяющие одновременно с разговором продолжать использовать интернет. Директор МегаФона в Челябинской области Сергей Денисов отметил, что оборудование аэропорта было подготовлено к пиковым нагрузкам в туристический сезон. С начала года компания модернизировала более 400 телеком-объектов региона, включая Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Златоуст и другие населенные пункты региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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