«Дочка» «Газпрома» в ХМАО продает вахтовое общежитие в арктической зоне

Компания «Газпром трансгаз Югорск» (дочернее общество «Газпрома» в ХМАО) продает вахтовое общежитие в поселке Белоярском, который относится к арктической зоне Югры. Организатор торгов сообщил агентству URA.RU, что начальная цена объекта составляет два миллиона рублей.
«„Газпром трансгаз Югорск“ проводит аукцион по продаже общежития, расположенного в Белоярском. Начальная цена с учетом НДС 2 130 000 рублей», — рассказал представитель электронной торговой площадки.
Двухэтажное общежитие вмещает 80 человек. Деревянное здание установлено на железобетонный фундамент.
Ранее URA.RU писало, что компания «Газпром трансгаз Югорск»» (дочернее общество «Газпрома» в ХМАО) продает аэропорт арктической зоне Югры. Начальная цена аэровокзала составляет миллион рублей.
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