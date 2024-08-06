06 августа 2024

«Дочка» «Газпрома» в ХМАО продает вахтовое общежитие в арктической зоне

«Газпром трансгаз Югорск» из ХМАО выставил на торги общежитие для вахтовиков
© Служба новостей «URA.RU»
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«Дочка» «Газпрома» продает аэропорт в арктической зоне ХМАО
«Дочка» «Газпрома» продает аэропорт в арктической зоне ХМАО Фото:

Компания «Газпром трансгаз Югорск» (дочернее общество «Газпрома» в ХМАО) продает вахтовое общежитие в поселке Белоярском, который относится к арктической зоне Югры. Организатор торгов сообщил агентству URA.RU, что начальная цена объекта составляет два миллиона рублей.

«„Газпром трансгаз Югорск“ проводит аукцион по продаже общежития, расположенного в Белоярском. Начальная цена с учетом НДС 2 130 000 рублей», — рассказал представитель электронной торговой площадки.

Двухэтажное общежитие вмещает 80 человек. Деревянное здание установлено на железобетонный фундамент.

 Ранее URA.RU писало, что компания «Газпром трансгаз Югорск»» (дочернее общество «Газпрома» в ХМАО) продает аэропорт арктической зоне Югры. Начальная цена аэровокзала составляет миллион рублей.

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Компания «Газпром трансгаз Югорск» (дочернее общество «Газпрома» в ХМАО) продает вахтовое общежитие в поселке Белоярском, который относится к арктической зоне Югры. Организатор торгов сообщил агентству URA.RU, что начальная цена объекта составляет два миллиона рублей. «„Газпром трансгаз Югорск“ проводит аукцион по продаже общежития, расположенного в Белоярском. Начальная цена с учетом НДС 2 130 000 рублей», — рассказал представитель электронной торговой площадки. Двухэтажное общежитие вмещает 80 человек. Деревянное здание установлено на железобетонный фундамент.  Ранее URA.RU писало, что компания «Газпром трансгаз Югорск»» (дочернее общество «Газпрома» в ХМАО) продает аэропорт арктической зоне Югры. Начальная цена аэровокзала составляет миллион рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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