Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала

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Поддубный получает лечение в реанимации Фото:
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Военкор Поддубный тяжело ранен в Курской области

Съемочная группа ВГТРК, которая сопровождала военного корреспондента Евгения Поддубного, не пострадала во время атаки в Курской области. Об этом сообщил звукооператор группы Станислав Еловский агентству РИА Новости.

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«Все ок», — коротко прокомментировал Еловский, когда его спросили о состоянии членов съемочной группы после инцидента. Информацию передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Евгений Поддубный получил тяжелые ранения в результате обстрела. Он был доставлен в Курскую областную больницу, где подтвердили его жизнеспособность. Сейчас он получает лечение в реанимации.

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Съемочная группа ВГТРК, которая сопровождала военного корреспондента Евгения Поддубного, не пострадала во время атаки в Курской области. Об этом сообщил звукооператор группы Станислав Еловский агентству РИА Новости. «Все ок», — коротко прокомментировал Еловский, когда его спросили о состоянии членов съемочной группы после инцидента. Информацию передает РИА Новости. Ранее стало известно, что Евгений Поддубный получил тяжелые ранения в результате обстрела. Он был доставлен в Курскую областную больницу, где подтвердили его жизнеспособность. Сейчас он получает лечение в реанимации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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