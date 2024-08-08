Сопровождавшая Поддубного съемочная группа ВГТРК не пострадала

08 августа 2024 в 03:32 Размер текста - 17 +

Съемочная группа ВГТРК, которая сопровождала военного корреспондента Евгения Поддубного, не пострадала во время атаки в Курской области. Об этом сообщил звукооператор группы Станислав Еловский агентству РИА Новости. «Все ок», — коротко прокомментировал Еловский, когда его спросили о состоянии членов съемочной группы после инцидента. Информацию передает РИА Новости. Ранее стало известно, что Евгений Поддубный получил тяжелые ранения в результате обстрела. Он был доставлен в Курскую областную больницу, где подтвердили его жизнеспособность. Сейчас он получает лечение в реанимации.