07 августа 2024

Жителя челябинского района суд наказал за сосны в поле

© Служба новостей «URA.RU»
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Природный парк "Оленьи ручьи". Екатеринбург, оленьи ручьи, сосна
Сосны на участке достигли высоты 14 метров Фото:

Жителя Троицкого района (Челябинская область) суд наказал за поле, заросшее соснами и другой растительностью. Как 8 августа URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, арендатор участка получил административное наказание и штраф.

«Мировой судья Троицкого района признал виновным арендатора 2,2 тысячи га сельхозземель за неисполнение предписания службы. Назначил административное наказание в виде штрафа. Проверка выявила нарушения: на земле росли березы, десятиметровые сосны старше 14 лет, акации и другая сорная растительность», — сообщили в ведомстве.

Запущенной была пашня площадью 607 га. Участок включает территории Яснополянского, Нижнесанарского и Родниковского сельских поселений. Лес на земле указывает на отсутствие агротехнической деятельности. Признаков выпаса скота и сенокошения также не обнаружено.

Проверку Россельхознадзор провел в сентябре 2023 года. В октябре того же года арендатор получил предписание устранить нарушения, однако к маю 2024 года требования не были выполнены. В результате аграрию придется уплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

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Жителя Троицкого района (Челябинская область) суд наказал за поле, заросшее соснами и другой растительностью. Как 8 августа URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, арендатор участка получил административное наказание и штраф. «Мировой судья Троицкого района признал виновным арендатора 2,2 тысячи га сельхозземель за неисполнение предписания службы. Назначил административное наказание в виде штрафа. Проверка выявила нарушения: на земле росли березы, десятиметровые сосны старше 14 лет, акации и другая сорная растительность», — сообщили в ведомстве. Запущенной была пашня площадью 607 га. Участок включает территории Яснополянского, Нижнесанарского и Родниковского сельских поселений. Лес на земле указывает на отсутствие агротехнической деятельности. Признаков выпаса скота и сенокошения также не обнаружено. Проверку Россельхознадзор провел в сентябре 2023 года. В октябре того же года арендатор получил предписание устранить нарушения, однако к маю 2024 года требования не были выполнены. В результате аграрию придется уплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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