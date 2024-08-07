Жителя челябинского района суд наказал за сосны в поле

08 августа 2024 в 12:54 Размер текста - 17 +

Сосны на участке достигли высоты 14 метров Фото: Размик Закарян © URA.RU Жителя Троицкого района (Челябинская область) суд наказал за поле, заросшее соснами и другой растительностью. Как 8 августа URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, арендатор участка получил административное наказание и штраф. «Мировой судья Троицкого района признал виновным арендатора 2,2 тысячи га сельхозземель за неисполнение предписания службы. Назначил административное наказание в виде штрафа. Проверка выявила нарушения: на земле росли березы, десятиметровые сосны старше 14 лет, акации и другая сорная растительность», — сообщили в ведомстве. Запущенной была пашня площадью 607 га. Участок включает территории Яснополянского, Нижнесанарского и Родниковского сельских поселений. Лес на земле указывает на отсутствие агротехнической деятельности. Признаков выпаса скота и сенокошения также не обнаружено. Проверку Россельхознадзор провел в сентябре 2023 года. В октябре того же года арендатор получил предписание устранить нарушения, однако к маю 2024 года требования не были выполнены. В результате аграрию придется уплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителя Троицкого района (Челябинская область) суд наказал за поле, заросшее соснами и другой растительностью. Как 8 августа URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, арендатор участка получил административное наказание и штраф. «Мировой судья Троицкого района признал виновным арендатора 2,2 тысячи га сельхозземель за неисполнение предписания службы. Назначил административное наказание в виде штрафа. Проверка выявила нарушения: на земле росли березы, десятиметровые сосны старше 14 лет, акации и другая сорная растительность», — сообщили в ведомстве. Запущенной была пашня площадью 607 га. Участок включает территории Яснополянского, Нижнесанарского и Родниковского сельских поселений. Лес на земле указывает на отсутствие агротехнической деятельности. Признаков выпаса скота и сенокошения также не обнаружено. Проверку Россельхознадзор провел в сентябре 2023 года. В октябре того же года арендатор получил предписание устранить нарушения, однако к маю 2024 года требования не были выполнены. В результате аграрию придется уплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.