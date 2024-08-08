Якушев: «ЕР» и МГЕР собирают жизненно важные вещи уехавшим из Курской области

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Отправка конвоя с гуманитарной помощью. Челябинск, гуманитарная помощь, гуманитарный конвой
Волонтеры партии «ЕР» и активисты «МГЕР» собирают и отправляют гумпомощь людям, уехавшим из опасных зон Курской области (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Волонтеры партии «Единая Россия» и активисты «Молодой Гвардии Единой России» собирают и отправляют бытовую технику, воду и продукты людям, уехавшим из опасных зон Курской области. Об этом заявил врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

«Основное, на чем сейчас сосредоточатся наши активисты, это непосредственная помощь людям в ПВР [пункт временного размещения] <…> Для организации работы пунктов размещения жителей мы уже завезли холодильники, микроволновые печи, другую технику, воду, продукты», — сообщил Владимир Якушев на видео-конференц-связи с региональным отделением партии в Курской области. Его слова опубликованы на официальном сайте партии.

Якушев подчеркнул, что потребностей у людей «гораздо больше», и в настоящее время волонтеры собирают список запросов, который впоследствии будет распределен между региональными жителями. Врио секретаря Генсовета «Единой России» добавил, что активисты помогают в организации перевозки жителей, поскольку все желающие уехать «должны иметь такую возможность». «Особая поддержка в организации логистики требуется маломобильным категориям, семьям с детьми, пожилым людям», — заключил депутат.

Ранее Якушев объявлял, что «Единая Россия» направит в Курскую область, пострадавшую от обстрелов ВСУ, гуманитарную помощь для эвакуированных жителей. По его словам, больше всего людям в регионе нужны нескоропортящиеся продукты, питьевая вода, генераторы и другие жизненно необходимые вещи.

Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область. Украинские обстрелы и бои у приграничных территорий не стихают вторые сутки, несмотря на то, что продвижение войск Киева остановлено.

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Волонтеры партии «Единая Россия» и активисты «Молодой Гвардии Единой России» собирают и отправляют бытовую технику, воду и продукты людям, уехавшим из опасных зон Курской области. Об этом заявил врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев. «Основное, на чем сейчас сосредоточатся наши активисты, это непосредственная помощь людям в ПВР [пункт временного размещения] <…> Для организации работы пунктов размещения жителей мы уже завезли холодильники, микроволновые печи, другую технику, воду, продукты», — сообщил Владимир Якушев на видео-конференц-связи с региональным отделением партии в Курской области. Его слова опубликованы на официальном сайте партии. Якушев подчеркнул, что потребностей у людей «гораздо больше», и в настоящее время волонтеры собирают список запросов, который впоследствии будет распределен между региональными жителями. Врио секретаря Генсовета «Единой России» добавил, что активисты помогают в организации перевозки жителей, поскольку все желающие уехать «должны иметь такую возможность». «Особая поддержка в организации логистики требуется маломобильным категориям, семьям с детьми, пожилым людям», — заключил депутат. Ранее Якушев объявлял, что «Единая Россия» направит в Курскую область, пострадавшую от обстрелов ВСУ, гуманитарную помощь для эвакуированных жителей. По его словам, больше всего людям в регионе нужны нескоропортящиеся продукты, питьевая вода, генераторы и другие жизненно необходимые вещи. Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область. Украинские обстрелы и бои у приграничных территорий не стихают вторые сутки, несмотря на то, что продвижение войск Киева остановлено.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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