Пожар ликвидировали за несколько минут
В Ханты-Мансийске возле жилого дома сгорел болотоход. Пожар случился на улице Энтузиастов, сообщили в окружном управлении МЧС.
«Сегодня в 11:28 поступило сообщение о возгорании болотохода по улице Энтузиастов в Ханты-Мансийске. Уже через три минуты огнеборцы прибыли на место происшествия», — говорится в telegram-канале ведомства.
Спасатели предотвратили распространение огня на соседние строения. Пожар потушили за несколько минут.
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