08 августа 2024

В ХМАО на улице сгорел болотоход. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар ликвидировали за несколько минут
Пожар ликвидировали за несколько минут Фото:

В Ханты-Мансийске возле жилого дома сгорел болотоход. Пожар случился на улице Энтузиастов, сообщили в окружном управлении МЧС.

«Сегодня в 11:28 поступило сообщение о возгорании болотохода по улице Энтузиастов в Ханты-Мансийске. Уже через три минуты огнеборцы прибыли на место происшествия», — говорится в telegram-канале ведомства.

Спасатели предотвратили распространение огня на соседние строения. Пожар потушили за несколько минут.

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В Ханты-Мансийске возле жилого дома сгорел болотоход. Пожар случился на улице Энтузиастов, сообщили в окружном управлении МЧС. «Сегодня в 11:28 поступило сообщение о возгорании болотохода по улице Энтузиастов в Ханты-Мансийске. Уже через три минуты огнеборцы прибыли на место происшествия», — говорится в telegram-канале ведомства. Спасатели предотвратили распространение огня на соседние строения. Пожар потушили за несколько минут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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