Кухарук передал спецтехнику бойцам из ХМАО во время поездки в Донбасс

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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук рассказал о поездке на Донбасс
Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук рассказал о поездке на Донбасс Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук встретился с югорскими операторами беспилотников и бойцами других подразделений во время поездки в Донбасс. Он передал военнослужащим необходимую спецтехнику. Об этом Кухарук сообщил в своем telegram-канале.

«Доставили ребятам подкрепление — технику, дроны, обмундирование. Несмотря на то что это совсем новое подразделение, сформированное на территории округа, каждый из бойцов уже прошел обучение и подготовку. Сейчас идет отработка навыков на полигонах и в боевых условиях. Обратная связь от наших операторов БПЛА учитывается при дальнейшей разработке беспилотников, их модернизации», — рассказал врио губернатора ХМАО.

Югорским военнослужащим передали квадроциклы, беспилотники, бронежилеты и другое снаряжение. Кухарук также вручил им государственные и региональные награды. Среди них — орден Мужества и медали «За отвагу».

Ранее URA.RU рассказывало о первой поездке в зону СВО Руслана Кухарука в статусе врио губернатора ХМАО. Глава округа рассказал, что побывал в подшефном городе Югры Макеевке и встретился в Донецке с главой ДНР Денисом Пушилиным и председателем правительства Евгением Солнцевым. Кухарук пообещал отремонтировать дорогу на Ясиноватую и мостовой переход через канал «Северский Донец — Донбасс».

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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук встретился с югорскими операторами беспилотников и бойцами других подразделений во время поездки в Донбасс. Он передал военнослужащим необходимую спецтехнику. Об этом Кухарук сообщил в своем telegram-канале. «Доставили ребятам подкрепление — технику, дроны, обмундирование. Несмотря на то что это совсем новое подразделение, сформированное на территории округа, каждый из бойцов уже прошел обучение и подготовку. Сейчас идет отработка навыков на полигонах и в боевых условиях. Обратная связь от наших операторов БПЛА учитывается при дальнейшей разработке беспилотников, их модернизации», — рассказал врио губернатора ХМАО. Югорским военнослужащим передали квадроциклы, беспилотники, бронежилеты и другое снаряжение. Кухарук также вручил им государственные и региональные награды. Среди них — орден Мужества и медали «За отвагу». Ранее URA.RU рассказывало о первой поездке в зону СВО Руслана Кухарука в статусе врио губернатора ХМАО. Глава округа рассказал, что побывал в подшефном городе Югры Макеевке и встретился в Донецке с главой ДНР Денисом Пушилиным и председателем правительства Евгением Солнцевым. Кухарук пообещал отремонтировать дорогу на Ясиноватую и мостовой переход через канал «Северский Донец — Донбасс».
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