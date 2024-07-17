Кухарук передал спецтехнику бойцам из ХМАО во время поездки в Донбасс

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук встретился с югорскими операторами беспилотников и бойцами других подразделений во время поездки в Донбасс. Он передал военнослужащим необходимую спецтехнику. Об этом Кухарук сообщил в своем telegram-канале.
«Доставили ребятам подкрепление — технику, дроны, обмундирование. Несмотря на то что это совсем новое подразделение, сформированное на территории округа, каждый из бойцов уже прошел обучение и подготовку. Сейчас идет отработка навыков на полигонах и в боевых условиях. Обратная связь от наших операторов БПЛА учитывается при дальнейшей разработке беспилотников, их модернизации», — рассказал врио губернатора ХМАО.
Югорским военнослужащим передали квадроциклы, беспилотники, бронежилеты и другое снаряжение. Кухарук также вручил им государственные и региональные награды. Среди них — орден Мужества и медали «За отвагу».
Ранее URA.RU рассказывало о первой поездке в зону СВО Руслана Кухарука в статусе врио губернатора ХМАО. Глава округа рассказал, что побывал в подшефном городе Югры Макеевке и встретился в Донецке с главой ДНР Денисом Пушилиным и председателем правительства Евгением Солнцевым. Кухарук пообещал отремонтировать дорогу на Ясиноватую и мостовой переход через канал «Северский Донец — Донбасс».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!