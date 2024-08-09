09 августа 2024

Выплаты на ремонт затопленного жилья в Челябинской области перечислят 12 августа

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Работа комиссии Челябинской области по перечислению выплат пострадавшим от затопления продолжится Фото:

Первые выплаты на восстановление подтопленного жилья в Челябинской области перечислят в понедельник, 12 августа. Об этом было заявлено на заседании оперштаба с участием губернатора Алексея Текслера.

«Готовятся заключения для передачи документов в министерство социальных отношений для перечисления людям денежных средств на восстановление жилья. Первые выплаты будут перечислены в понедельник, 12 августа», — сообщает пресс-служба правительства области в официальном telegram-канале. Работа комиссий на следующей неделе также продолжится.

Текслер поручил активизировать работу по водопонижению в Миассе. «Надо откачивать воду из подполов, подвальных помещений частных домов… Работу нужно усилить, усилить группировку, чтобы помочь людям откачивать воду», — заявил губернатор.

В Челябинской области продолжают устранять последствия ливней, которые обрушились на регион в конце июля. Пострадали населенные пункты в Карабашском, Еманжелинском, Коркинском и других районах.

Накануне озеро Сырыткуль в Ильменском заповеднике, недалеко от Миасса, вышло из берегов. Из-за возможного разрушения земляного полотна миндортранс Челябинской области запретил проезд для транспорта по дороге из Миасса в Кыштым. Запрет на проезд 10 августа также сохраняется.

Жителей поселков Сактаево и Мухаметово попросили быть готовыми к эвакуации из-за подтопления от разлива озера Сырыткуль, заявил мэр Карабаша Вячеслав Афанасьев. Сам он босиком перешел затопленную дорогу, чтобы успеть к жителям поселков, которым грозит затопление.

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Первые выплаты на восстановление подтопленного жилья в Челябинской области перечислят в понедельник, 12 августа. Об этом было заявлено на заседании оперштаба с участием губернатора Алексея Текслера. «Готовятся заключения для передачи документов в министерство социальных отношений для перечисления людям денежных средств на восстановление жилья. Первые выплаты будут перечислены в понедельник, 12 августа», — сообщает пресс-служба правительства области в официальном telegram-канале. Работа комиссий на следующей неделе также продолжится. Текслер поручил активизировать работу по водопонижению в Миассе. «Надо откачивать воду из подполов, подвальных помещений частных домов… Работу нужно усилить, усилить группировку, чтобы помочь людям откачивать воду», — заявил губернатор. В Челябинской области продолжают устранять последствия ливней, которые обрушились на регион в конце июля. Пострадали населенные пункты в Карабашском, Еманжелинском, Коркинском и других районах. Накануне озеро Сырыткуль в Ильменском заповеднике, недалеко от Миасса, вышло из берегов. Из-за возможного разрушения земляного полотна миндортранс Челябинской области запретил проезд для транспорта по дороге из Миасса в Кыштым. Запрет на проезд 10 августа также сохраняется. Жителей поселков Сактаево и Мухаметово попросили быть готовыми к эвакуации из-за подтопления от разлива озера Сырыткуль, заявил мэр Карабаша Вячеслав Афанасьев. Сам он босиком перешел затопленную дорогу, чтобы успеть к жителям поселков, которым грозит затопление.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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