Выплаты на ремонт затопленного жилья в Челябинской области перечислят 12 августа

10 августа 2024 в 15:20 Размер текста - 17 +

Работа комиссии Челябинской области по перечислению выплат пострадавшим от затопления продолжится Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Первые выплаты на восстановление подтопленного жилья в Челябинской области перечислят в понедельник, 12 августа. Об этом было заявлено на заседании оперштаба с участием губернатора Алексея Текслера. «Готовятся заключения для передачи документов в министерство социальных отношений для перечисления людям денежных средств на восстановление жилья. Первые выплаты будут перечислены в понедельник, 12 августа», — сообщает пресс-служба правительства области в официальном telegram-канале. Работа комиссий на следующей неделе также продолжится. Текслер поручил активизировать работу по водопонижению в Миассе. «Надо откачивать воду из подполов, подвальных помещений частных домов… Работу нужно усилить, усилить группировку, чтобы помочь людям откачивать воду», — заявил губернатор. В Челябинской области продолжают устранять последствия ливней, которые обрушились на регион в конце июля. Пострадали населенные пункты в Карабашском, Еманжелинском, Коркинском и других районах. Накануне озеро Сырыткуль в Ильменском заповеднике, недалеко от Миасса, вышло из берегов. Из-за возможного разрушения земляного полотна миндортранс Челябинской области запретил проезд для транспорта по дороге из Миасса в Кыштым. Запрет на проезд 10 августа также сохраняется. Жителей поселков Сактаево и Мухаметово попросили быть готовыми к эвакуации из-за подтопления от разлива озера Сырыткуль, заявил мэр Карабаша Вячеслав Афанасьев. Сам он босиком перешел затопленную дорогу, чтобы успеть к жителям поселков, которым грозит затопление. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первые выплаты на восстановление подтопленного жилья в Челябинской области перечислят в понедельник, 12 августа. Об этом было заявлено на заседании оперштаба с участием губернатора Алексея Текслера. «Готовятся заключения для передачи документов в министерство социальных отношений для перечисления людям денежных средств на восстановление жилья. Первые выплаты будут перечислены в понедельник, 12 августа», — сообщает пресс-служба правительства области в официальном telegram-канале. Работа комиссий на следующей неделе также продолжится. Текслер поручил активизировать работу по водопонижению в Миассе. «Надо откачивать воду из подполов, подвальных помещений частных домов… Работу нужно усилить, усилить группировку, чтобы помочь людям откачивать воду», — заявил губернатор. В Челябинской области продолжают устранять последствия ливней, которые обрушились на регион в конце июля. Пострадали населенные пункты в Карабашском, Еманжелинском, Коркинском и других районах. Накануне озеро Сырыткуль в Ильменском заповеднике, недалеко от Миасса, вышло из берегов. Из-за возможного разрушения земляного полотна миндортранс Челябинской области запретил проезд для транспорта по дороге из Миасса в Кыштым. Запрет на проезд 10 августа также сохраняется. Жителей поселков Сактаево и Мухаметово попросили быть готовыми к эвакуации из-за подтопления от разлива озера Сырыткуль, заявил мэр Карабаша Вячеслав Афанасьев. Сам он босиком перешел затопленную дорогу, чтобы успеть к жителям поселков, которым грозит затопление.