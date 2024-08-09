Глава Карабаша (Челябинская область) Станислав Афанасенко, разулся и пешком преодолел затопленный из-за разлива озера Сырыткуль участок трассы. По словам очевидцев, это было сделано, чтобы не терять времени для обхода.
«Мэр Карабаша не смог попасть в город, потому что размыло трассу из-за паводка. А вода подступает к посёлкам Сактаево и Мухаметово. Времени ехать в объезд нет. Он разулся и пошел пешком спасать родной город», — сообщил URA.RU очевидец.
Уровень воды в озере Сырыткуль 9 августа поднялся до критических отметок. По итогу оно вышло из берегов. Вода перерезала дорогу между Миассом и Карабашем.
Власти уже посоветовали жителям близлежащих поселков готовиться к эвакуации. В поселках Мухаметово, Сактаево, Карасево и Байдашево отключили электричество, чтоб избежать несчастных случаев при подтоплении.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!