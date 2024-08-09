Мэр Карабаша Афанасенко босиком перешел через размытую водой дорогу. Видео

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Станислав Афанасенко срезал путь через затопленную дорогу
Станислав Афанасенко срезал путь через затопленную дорогу Фото:
новость из сюжета
На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

Глава Карабаша (Челябинская область) Станислав Афанасенко, разулся и пешком преодолел затопленный из-за разлива озера Сырыткуль участок трассы. По словам очевидцев, это было сделано, чтобы не терять времени для обхода.

«Мэр Карабаша не смог попасть в город, потому что размыло трассу из-за паводка. А вода подступает к посёлкам Сактаево и Мухаметово. Времени ехать в объезд нет. Он разулся и пошел пешком спасать родной город», — сообщил URA.RU очевидец.

Уровень воды в озере Сырыткуль 9 августа поднялся до критических отметок. По итогу оно вышло из берегов. Вода перерезала дорогу между Миассом и Карабашем.

Власти уже посоветовали жителям близлежащих поселков готовиться к эвакуации. В поселках Мухаметово, Сактаево, Карасево и Байдашево отключили электричество, чтоб избежать несчастных случаев при подтоплении.

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Глава Карабаша (Челябинская область) Станислав Афанасенко, разулся и пешком преодолел затопленный из-за разлива озера Сырыткуль участок трассы. По словам очевидцев, это было сделано, чтобы не терять времени для обхода. «Мэр Карабаша не смог попасть в город, потому что размыло трассу из-за паводка. А вода подступает к посёлкам Сактаево и Мухаметово. Времени ехать в объезд нет. Он разулся и пошел пешком спасать родной город», — сообщил URA.RU очевидец. Уровень воды в озере Сырыткуль 9 августа поднялся до критических отметок. По итогу оно вышло из берегов. Вода перерезала дорогу между Миассом и Карабашем. Власти уже посоветовали жителям близлежащих поселков готовиться к эвакуации. В поселках Мухаметово, Сактаево, Карасево и Байдашево отключили электричество, чтоб избежать несчастных случаев при подтоплении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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