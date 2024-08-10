Почти 200 инструментов для снятия растяжек и дистанционной детонации мин, переданные предпринимателем из Челябинска Дмитрием Хитровым, уедут на передовую помогать бойца. Об этом сообщает реготделение Народного фронта.
«180 „кошек“ уедут помогать южноуральским бойцам на передовую. Предприниматель из Челябинска Дмитрий Хитров передал парням на СВО инструменты для снятия растяжек и дистанционной детонации мин», — сообщает челябинский ОНФ в telegram-канале.
Несложная конструкция незаменима в боевых условиях. Она собирается и разбирается за секунду с помощью одного болта, ее можно носить с собой. «Работает по принципу зацепа. Инструмент можно забросить в зону обстрела, чтобы вытащить оттуда растяжку или мину, а самому не попасть под обстрел. Это позволяет сохранить жизни», — говорит предприниматель в опубликованном видео.
«Кошки» — это расходник. Поэтому их поставку планируют сделать регулярной, говорят в челябинском ОНФ.
Из Челябинской области ранее отправили на фронт три тонны гуманитарного груза. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ОНФ региона, кроме военных помощь в виде бронежилета получил боевой кот.
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