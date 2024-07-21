Из Челябинска на фронт отправили бронежилет для боевого кота. Видео

22 июля 2024 в 10:43 Размер текста - 17 +

Для кота сделали специальный бронежилет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из Челябинской области отправили три тонный гуманитарного груза на фронт. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ОНФ региона, помимо военных помощь в виде бронежилета получил боевой кот. «От систем РЭБ и коптеров — до бронежилета для боевого кота. Три тонны груза ушло в 27 подразделений на СВО», — сообщили URA.RU в пресс-службе ОНФ региона. Там отметили, что данная отправка является уникальной — получилось обеспечить больше половины южноуральских военнослужащих. Вся гумпомощь была сформирована по потребностям. Сейчас общественники ждут обратной связи от бойцов. Очень интересно узнать, как боевой кот отреагировал на свое новое снаряжение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из Челябинской области отправили три тонный гуманитарного груза на фронт. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ОНФ региона, помимо военных помощь в виде бронежилета получил боевой кот. «От систем РЭБ и коптеров — до бронежилета для боевого кота. Три тонны груза ушло в 27 подразделений на СВО», — сообщили URA.RU в пресс-службе ОНФ региона. Там отметили, что данная отправка является уникальной — получилось обеспечить больше половины южноуральских военнослужащих. Вся гумпомощь была сформирована по потребностям. Сейчас общественники ждут обратной связи от бойцов. Очень интересно узнать, как боевой кот отреагировал на свое новое снаряжение.