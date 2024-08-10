Роспотребнадзор ХМАО предупредил об опасности городских фонтанов

В городских фонтанах вода не обновляется и не обеззараживается, а при жаркой погоде в ней размножаются различные микроорганизмы. Об опасности купания в городских фонтанах сообщили специалисты Роспотребнадзора Югры.
«Купание в фонтанах может быть опасным! Вода в них не обновляется и не обеззараживается, как в плавательных бассейнах. Высокая температура воздуха способствует размножению микроорганизмов, что может привести к различным инфекциям, а также поражению глаз», — сообщили специалисты ведомства в telegram-канале.
Также под водой могут скрываться трубы, насосы и светильники, за которые легко зацепиться. На дне нередко можно найти осколки стекла от разбитых бутылок. Гладкая и скользкая поверхность чаши фонтана также увеличивает риск падений и травм, предупредили эксперты. Они добавили, что купание возможно только в разрешенных водоемах и бассейнах.
Ранее в ведомстве сообщили какие ядовитые грибы и ягоды растут в округе. В их число вошли бледная поганка, мухоморы, сатанинский гриб, волчья ягода, вороний глаз, паслен и бузина.
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