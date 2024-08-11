Троих без вести пропавших челябинок нашли мертвыми

Трупы без вести пропавших женщин обнаружили в минувшие выходные на территории Златоуста, Миасса и Верхнего Уфалея в Челябинской области. Как рассказал URA.RU источник в поисковой группе, личности двоих из них достоверно не установлены.
«Предположительно, все трое — пенсионерки. При этом женщина из Верхнего Уфалея пропала еще в 2023 году. В Миассе и Златоусте нашли трупы пропавших в начале августа этого года женщин», — рассказал источник.
По данным URA.RU, в Верхнем Уфалее тело женщины было найдено в лесном массиве, в Златоусте — на берегу реки Тесьма, в Миассе — в пруду «Светлый». Сейчас все тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна выяснить причины смерти женщин. Предварительно, признаков криминала на телах не обнаружено.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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