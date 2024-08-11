11 августа 2024

Троих без вести пропавших челябинок нашли мертвыми

© Служба новостей «URA.RU»
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Одна из женщин была объявлена без вести пропавшей еще в 2023 году
Одна из женщин была объявлена без вести пропавшей еще в 2023 году Фото:

Трупы без вести пропавших женщин обнаружили в минувшие выходные на территории Златоуста, Миасса и Верхнего Уфалея в Челябинской области. Как рассказал URA.RU источник в поисковой группе, личности двоих из них достоверно не установлены.

«Предположительно, все трое — пенсионерки. При этом женщина из Верхнего Уфалея пропала еще в 2023 году. В Миассе и Златоусте нашли трупы пропавших в начале августа этого года женщин», — рассказал источник.

По данным URA.RU, в Верхнем Уфалее тело женщины было найдено в лесном массиве, в Златоусте — на берегу реки Тесьма, в Миассе — в пруду «Светлый». Сейчас все тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна выяснить причины смерти женщин. Предварительно, признаков криминала на телах не обнаружено.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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Трупы без вести пропавших женщин обнаружили в минувшие выходные на территории Златоуста, Миасса и Верхнего Уфалея в Челябинской области. Как рассказал URA.RU источник в поисковой группе, личности двоих из них достоверно не установлены. «Предположительно, все трое — пенсионерки. При этом женщина из Верхнего Уфалея пропала еще в 2023 году. В Миассе и Златоусте нашли трупы пропавших в начале августа этого года женщин», — рассказал источник. По данным URA.RU, в Верхнем Уфалее тело женщины было найдено в лесном массиве, в Златоусте — на берегу реки Тесьма, в Миассе — в пруду «Светлый». Сейчас все тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна выяснить причины смерти женщин. Предварительно, признаков криминала на телах не обнаружено. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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