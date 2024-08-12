12 августа 2024

Въезд в один из районов Белгородской области закрыт из-за оперативной обстановки

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Въезд в один из районов области закрыт
Въезд в один из районов области закрыт Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти Краснояружского района (Белгородская область) объявили о полном закрытии въезда в муниципалитет на фоне сохраняющейся напряженной оперативной обстановки. Об этом сообщил глава района Андрей Миськов в своем обращении к жителям.

«С сегодняшнего дня въезд в муниципалитет полностью закрыт. Это вынужденная временная мера, которая необходима, чтобы обезопасить жизни и здоровье наших граждан», — подчеркнул глава района в своем telegram-канале. Миськов призвал краснояружцев с пониманием отнестись к принятому решению и строго следовать рекомендациям органов власти.

Глава района также заверил, что бойцы самообороны будут заботиться о домашних животных, оставленных в населенных пунктах, и призвал граждан оставлять заявки для организации кормления животных через личные сообщения в социальных сетях. Для поддержания порядка и сохранности имущества жителей задействованы отряды самообороны. По всем возникающим вопросам можно обратиться к главе района через личные сообщения или позвонить на «горячую линию» по номеру 122.

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Власти Краснояружского района (Белгородская область) объявили о полном закрытии въезда в муниципалитет на фоне сохраняющейся напряженной оперативной обстановки. Об этом сообщил глава района Андрей Миськов в своем обращении к жителям. «С сегодняшнего дня въезд в муниципалитет полностью закрыт. Это вынужденная временная мера, которая необходима, чтобы обезопасить жизни и здоровье наших граждан», — подчеркнул глава района в своем telegram-канале. Миськов призвал краснояружцев с пониманием отнестись к принятому решению и строго следовать рекомендациям органов власти. Глава района также заверил, что бойцы самообороны будут заботиться о домашних животных, оставленных в населенных пунктах, и призвал граждан оставлять заявки для организации кормления животных через личные сообщения в социальных сетях. Для поддержания порядка и сохранности имущества жителей задействованы отряды самообороны. По всем возникающим вопросам можно обратиться к главе района через личные сообщения или позвонить на «горячую линию» по номеру 122.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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