Въезд в один из районов Белгородской области закрыт из-за оперативной обстановки

Власти Краснояружского района (Белгородская область) объявили о полном закрытии въезда в муниципалитет на фоне сохраняющейся напряженной оперативной обстановки. Об этом сообщил глава района Андрей Миськов в своем обращении к жителям.
«С сегодняшнего дня въезд в муниципалитет полностью закрыт. Это вынужденная временная мера, которая необходима, чтобы обезопасить жизни и здоровье наших граждан», — подчеркнул глава района в своем telegram-канале. Миськов призвал краснояружцев с пониманием отнестись к принятому решению и строго следовать рекомендациям органов власти.
Глава района также заверил, что бойцы самообороны будут заботиться о домашних животных, оставленных в населенных пунктах, и призвал граждан оставлять заявки для организации кормления животных через личные сообщения в социальных сетях. Для поддержания порядка и сохранности имущества жителей задействованы отряды самообороны. По всем возникающим вопросам можно обратиться к главе района через личные сообщения или позвонить на «горячую линию» по номеру 122.
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