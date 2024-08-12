12 августа 2024

Редкое природное явление наблюдали ночью в небе в Челябинской области. Фото

Северное сияние увидели жители челябинского города ночью
© Служба новостей «URA.RU»
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Северное сияние, Салехард, северное сияние, салехард
Ночью 13 августа можно было увидеть северное сияние (архивное фото) Фото:

Северное сияние в ночь на 13 августа наблюдали жители ЗАТО Снежинск Челябинской области. Об этом сообщили очевидцы.

«На часах три часа ночи. А за окном северное сияние!» — сообщили очевидцы в группе «Подслушано в Снежинске» в соцсети «ВКонтакте». Пост размещен 13 августа утром.

Северное сияние в ночь на 13 августа наблюдали также жители Новоуральска Свердловской области. Там очевидцы ждали метеорный поток Персеиды, а стали свидетелями северного сияния.

В последний раз в Челябинской области жители наблюдали северное сияние в ночь на 5 августа. В Аргаяшском районе местные смогли снять природное явление на видео.

Северные сияния возникают из-за взаимодействия заряженных частиц солнечного ветра с магнитосферой Земли. В Челябинской области, которая находится вдали от полярного круга, увидеть подобное — редкость.

Северное сияние наблюдали в Снежинске
Северное сияние наблюдали в Снежинске
Небо озарилось в яркие цвета
Небо озарилось в яркие цвета

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Северное сияние в ночь на 13 августа наблюдали жители ЗАТО Снежинск Челябинской области. Об этом сообщили очевидцы. «На часах три часа ночи. А за окном северное сияние!» — сообщили очевидцы в группе «Подслушано в Снежинске» в соцсети «ВКонтакте». Пост размещен 13 августа утром. Северное сияние в ночь на 13 августа наблюдали также жители Новоуральска Свердловской области. Там очевидцы ждали метеорный поток Персеиды, а стали свидетелями северного сияния. В последний раз в Челябинской области жители наблюдали северное сияние в ночь на 5 августа. В Аргаяшском районе местные смогли снять природное явление на видео. Северные сияния возникают из-за взаимодействия заряженных частиц солнечного ветра с магнитосферой Земли. В Челябинской области, которая находится вдали от полярного круга, увидеть подобное — редкость.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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