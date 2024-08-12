Северное сияние в ночь на 13 августа наблюдали жители ЗАТО Снежинск Челябинской области. Об этом сообщили очевидцы.
«На часах три часа ночи. А за окном северное сияние!» — сообщили очевидцы в группе «Подслушано в Снежинске» в соцсети «ВКонтакте». Пост размещен 13 августа утром.
Северное сияние в ночь на 13 августа наблюдали также жители Новоуральска Свердловской области. Там очевидцы ждали метеорный поток Персеиды, а стали свидетелями северного сияния.
В последний раз в Челябинской области жители наблюдали северное сияние в ночь на 5 августа. В Аргаяшском районе местные смогли снять природное явление на видео.
Северные сияния возникают из-за взаимодействия заряженных частиц солнечного ветра с магнитосферой Земли. В Челябинской области, которая находится вдали от полярного круга, увидеть подобное — редкость.
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