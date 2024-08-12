12 августа 2024

Свердловчане ждали звездопад, а увидели северное сияние. Фото

Жители Свердловской области показали фото северного сияния
© Служба новостей «URA.RU»
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Туристическая природная достопримечательность Колчимский (Помяненный) камень. Красновищерск, лето, памятник природы, северное сияние, природа, туризм пермский край, помяненный камень, полярное сияние на урале
Ночью 13 августа можно увидеть метеорный поток Персеиды (фото из архива) Фото:

Жители Новоуральска (Свердловская область) в ночь на 13 августа, когда можно увидеть метеорный поток Персеиды, заметили в небе северное сияние. Фотографией поделился очевидец.

«Пока все ждут Персеиды (звездопад — прим. URA.RU), мы дождались северного сияния», — пишет telegram-канал «Подслушано в Новоуральске». На кадрах видно, что небо над городом окрасилось в разные цвета.

Северные сияния возникают из-за взаимодействия заряженных частиц солнечного ветра с магнитосферой Земли. В Свердловской области, расположенной вдали от полярного круга, наблюдать их — редкость.

Звездопад Персеиды — это метеорный поток, который возникает, когда Земля проходит через облако космической пыли, оставленное кометой Свифта-Таттла. URA.RU сообщало, что в 2024 году он ожидается с 17 июля по 24 августа. Пик придется на ночи с 11 на 12 и с 12 на 13 августа. В этот период можно будет наблюдать до 100 метеоров в час при идеальных условиях.

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Жители Новоуральска (Свердловская область) в ночь на 13 августа, когда можно увидеть метеорный поток Персеиды, заметили в небе северное сияние. Фотографией поделился очевидец. «Пока все ждут Персеиды (звездопад — прим. URA.RU), мы дождались северного сияния», — пишет telegram-канал «Подслушано в Новоуральске». На кадрах видно, что небо над городом окрасилось в разные цвета. Северные сияния возникают из-за взаимодействия заряженных частиц солнечного ветра с магнитосферой Земли. В Свердловской области, расположенной вдали от полярного круга, наблюдать их — редкость. Звездопад Персеиды — это метеорный поток, который возникает, когда Земля проходит через облако космической пыли, оставленное кометой Свифта-Таттла. URA.RU сообщало, что в 2024 году он ожидается с 17 июля по 24 августа. Пик придется на ночи с 11 на 12 и с 12 на 13 августа. В этот период можно будет наблюдать до 100 метеоров в час при идеальных условиях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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