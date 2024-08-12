Свердловчане ждали звездопад, а увидели северное сияние. Фото

Жители Свердловской области показали фото северного сияния

13 августа 2024 в 01:58 Размер текста - 17 +

Ночью 13 августа можно увидеть метеорный поток Персеиды (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Новоуральска (Свердловская область) в ночь на 13 августа, когда можно увидеть метеорный поток Персеиды, заметили в небе северное сияние. Фотографией поделился очевидец. «Пока все ждут Персеиды (звездопад — прим. URA.RU), мы дождались северного сияния», — пишет telegram-канал «Подслушано в Новоуральске». На кадрах видно, что небо над городом окрасилось в разные цвета. Северные сияния возникают из-за взаимодействия заряженных частиц солнечного ветра с магнитосферой Земли. В Свердловской области, расположенной вдали от полярного круга, наблюдать их — редкость. Звездопад Персеиды — это метеорный поток, который возникает, когда Земля проходит через облако космической пыли, оставленное кометой Свифта-Таттла. URA.RU сообщало, что в 2024 году он ожидается с 17 июля по 24 августа. Пик придется на ночи с 11 на 12 и с 12 на 13 августа. В этот период можно будет наблюдать до 100 метеоров в час при идеальных условиях. Подслушано в Новоуральске Фото: Подслушано в Новоуральске Фото: Подслушано в Новоуральске Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Новоуральска (Свердловская область) в ночь на 13 августа, когда можно увидеть метеорный поток Персеиды, заметили в небе северное сияние. Фотографией поделился очевидец. «Пока все ждут Персеиды (звездопад — прим. URA.RU), мы дождались северного сияния», — пишет telegram-канал «Подслушано в Новоуральске». На кадрах видно, что небо над городом окрасилось в разные цвета. Северные сияния возникают из-за взаимодействия заряженных частиц солнечного ветра с магнитосферой Земли. В Свердловской области, расположенной вдали от полярного круга, наблюдать их — редкость. Звездопад Персеиды — это метеорный поток, который возникает, когда Земля проходит через облако космической пыли, оставленное кометой Свифта-Таттла. URA.RU сообщало, что в 2024 году он ожидается с 17 июля по 24 августа. Пик придется на ночи с 11 на 12 и с 12 на 13 августа. В этот период можно будет наблюдать до 100 метеоров в час при идеальных условиях.