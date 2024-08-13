Киев нахамил Минску после жалоб Беларуси на дроны ВСУ

Дипломат Тихий: Киев не считает целесообразным реагировать на жалобы Минска
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Дрон. США. stock , нато, сша, бпла, беспилотник, бла,  stock, дрон
Украина не желает реагировать на заявления Беларуси об украинских дронах, заявил Георгий Тихий Фото:

Украинская сторона не считает целесообразным реагировать на заявления Белоруссиии о беспилотниках ВСУ, замеченных над республикой. Об этом сказал официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий.

«Мы выдели эти заявления, тщательно их изучили и анализируем, не видим особой целесообразности реагировать», — заявил Георгий Тихий во время брифинга. Выступление транслировалось в соцсетях украинского ведомства.

Дипломат также заявил, что Киев продолжит следить за заявлениями Минска. Кроме того, он призвал не нагнетать антиукраинские настроения.

Ранее сообщалось, что над Белоруссией было сбито 13 украинских дронов. В связи с этим было принято решение усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях на юге республики, где она граничит с Украиной.

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Украинская сторона не считает целесообразным реагировать на заявления Белоруссиии о беспилотниках ВСУ, замеченных над республикой. Об этом сказал официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий. «Мы выдели эти заявления, тщательно их изучили и анализируем, не видим особой целесообразности реагировать», — заявил Георгий Тихий во время брифинга. Выступление транслировалось в соцсетях украинского ведомства. Дипломат также заявил, что Киев продолжит следить за заявлениями Минска. Кроме того, он призвал не нагнетать антиукраинские настроения. Ранее сообщалось, что над Белоруссией было сбито 13 украинских дронов. В связи с этим было принято решение усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях на юге республики, где она граничит с Украиной.
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