Назначен замминистра архитектуры Челябинской области

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Антон Серебровский повышен в должности
Антон Серебровский повышен в должности Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил заместителем министерства архитектуры, градостроительства и комплексного развития территории Челябинской области Антона Серебровского. Постановление о назначении опубликовано на сайте официальных правовых актов.

«Назначить Серебровского Антона Александровича заместителем министра архитектуры, градостроительства и комплексного развития территории Челябинской области. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе

Ранее Антон Серебровский занимал должность начальника управления архитектуры и градостроительства министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области. Он внук известного архитектора Федора Серебровского, благодаря которому в Челябинске построены «Башня», ДК Железнодорожников, управление «Челябэнерго», и дом с эркерами на улице Цвиллинга.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил заместителем министерства архитектуры, градостроительства и комплексного развития территории Челябинской области Антона Серебровского. Постановление о назначении опубликовано на сайте официальных правовых актов. «Назначить Серебровского Антона Александровича заместителем министра архитектуры, градостроительства и комплексного развития территории Челябинской области. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе Ранее Антон Серебровский занимал должность начальника управления архитектуры и градостроительства министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области. Он внук известного архитектора Федора Серебровского, благодаря которому в Челябинске построены «Башня», ДК Железнодорожников, управление «Челябэнерго», и дом с эркерами на улице Цвиллинга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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