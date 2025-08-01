Назначен замминистра архитектуры Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил заместителем министерства архитектуры, градостроительства и комплексного развития территории Челябинской области Антона Серебровского. Постановление о назначении опубликовано на сайте официальных правовых актов.
«Назначить Серебровского Антона Александровича заместителем министра архитектуры, градостроительства и комплексного развития территории Челябинской области. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе
Ранее Антон Серебровский занимал должность начальника управления архитектуры и градостроительства министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области. Он внук известного архитектора Федора Серебровского, благодаря которому в Челябинске построены «Башня», ДК Железнодорожников, управление «Челябэнерго», и дом с эркерами на улице Цвиллинга.
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