В ХМАО за месяц взлетели цены на мясо

В Ханты-Мансийском автономном округе за месяц подскочили цены на мясо. Больше всего по региону подорожала баранина — почти на 7,5%, сообщил URA.RU Росстат.
«Стоимость килограмма баранины в конце июля составила в среднем по региону 804,84 рубля. Месяцем ранее мясо стоило 748,99 рублей. Удорожание — 7.4%», — следует из статистики ведомства. Самую дорогую баранину среди крупных городов ХМАО продают в Нижневартовске, где за килограмм просят больше 908 рублей. А самую дешевую можно найти в Сургуте — примерно по 725 рублей.
Меньше всего за месяц выросли цены на говядину, которая подорожала всего на один рубль. А рост цен на свинину оказался менее 1% (381 рубль за килограмм). Курица тем временем наоборот подешевела на 2% почти до 249 рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выросли цены на овощи. Больше всего за месяц подорожали огурцы, лук и картофель.
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