25 июля 2024

В ХМАО за месяц взлетели цены на мясо

Росстат: баранина в ХМАО подорожала почти на 7,5%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Больше всего в ХМАО подорожала баранина
Больше всего в ХМАО подорожала баранина Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе за месяц подскочили цены на мясо. Больше всего по региону подорожала баранина — почти на 7,5%, сообщил URA.RU Росстат.

«Стоимость килограмма баранины в конце июля составила в среднем по региону 804,84 рубля. Месяцем ранее мясо стоило 748,99 рублей. Удорожание — 7.4%», — следует из статистики ведомства. Самую дорогую баранину среди крупных городов ХМАО продают в Нижневартовске, где за килограмм просят больше 908 рублей. А самую дешевую можно найти в Сургуте — примерно по 725 рублей.

Меньше всего за месяц выросли цены на говядину, которая подорожала всего на один рубль. А рост цен на свинину оказался менее 1% (381 рубль за килограмм). Курица тем временем наоборот подешевела на 2% почти до 249 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выросли цены на овощи. Больше всего за месяц подорожали огурцы, лук и картофель.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийском автономном округе за месяц подскочили цены на мясо. Больше всего по региону подорожала баранина — почти на 7,5%, сообщил URA.RU Росстат. «Стоимость килограмма баранины в конце июля составила в среднем по региону 804,84 рубля. Месяцем ранее мясо стоило 748,99 рублей. Удорожание — 7.4%», — следует из статистики ведомства. Самую дорогую баранину среди крупных городов ХМАО продают в Нижневартовске, где за килограмм просят больше 908 рублей. А самую дешевую можно найти в Сургуте — примерно по 725 рублей. Меньше всего за месяц выросли цены на говядину, которая подорожала всего на один рубль. А рост цен на свинину оказался менее 1% (381 рубль за килограмм). Курица тем временем наоборот подешевела на 2% почти до 249 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выросли цены на овощи. Больше всего за месяц подорожали огурцы, лук и картофель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...