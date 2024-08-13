13 августа 2024

Только половина пермяков надеется потратить на сборы в школу до 20 тысяч рублей

Траты пермяков на сборы в школу достигают 50 000 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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1 сентября не за горами
1 сентября не за горами Фото:

Пермяки подсчитывают свои траты на подготовку детей к учебному году. Обеспечить ребенка всем необходимым и потратить при этом не более 20 000 рублей рассчитывают 46% опрошенных жителей Перми. Остальные готовятся отдать до 50 000 и больше. Некоторые затрудняются составить бюджет. Исследование провели аналитики сервиса «Авито».

«25% пермяков планируют потратить от 20 000 до 30 000 рублей, 11% — от 30 000 до 50 000 рублей, еще 6% — более 50 000 рублей», — рассказали URA.RU в «Авито». Среди тех, кто готов уложиться в сумму до 20 000 рублей, 27% рассчитывают на траты не менее 10 000. 13% надеются купить нужное к 1 сентября за 5000—10 000 рублей.

В основном деньги у родителей уходят на одежду и обувь для детей (90%), канцтовары (73%). Среди трат также рюкзаки, книги, компьютеры, планшеты и смартфоны.

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Пермяки подсчитывают свои траты на подготовку детей к учебному году. Обеспечить ребенка всем необходимым и потратить при этом не более 20 000 рублей рассчитывают 46% опрошенных жителей Перми. Остальные готовятся отдать до 50 000 и больше. Некоторые затрудняются составить бюджет. Исследование провели аналитики сервиса «Авито». «25% пермяков планируют потратить от 20 000 до 30 000 рублей, 11% — от 30 000 до 50 000 рублей, еще 6% — более 50 000 рублей», — рассказали URA.RU в «Авито». Среди тех, кто готов уложиться в сумму до 20 000 рублей, 27% рассчитывают на траты не менее 10 000. 13% надеются купить нужное к 1 сентября за 5000—10 000 рублей. В основном деньги у родителей уходят на одежду и обувь для детей (90%), канцтовары (73%). Среди трат также рюкзаки, книги, компьютеры, планшеты и смартфоны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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