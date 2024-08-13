Только половина пермяков надеется потратить на сборы в школу до 20 тысяч рублей

Пермяки подсчитывают свои траты на подготовку детей к учебному году. Обеспечить ребенка всем необходимым и потратить при этом не более 20 000 рублей рассчитывают 46% опрошенных жителей Перми. Остальные готовятся отдать до 50 000 и больше. Некоторые затрудняются составить бюджет. Исследование провели аналитики сервиса «Авито».
«25% пермяков планируют потратить от 20 000 до 30 000 рублей, 11% — от 30 000 до 50 000 рублей, еще 6% — более 50 000 рублей», — рассказали URA.RU в «Авито». Среди тех, кто готов уложиться в сумму до 20 000 рублей, 27% рассчитывают на траты не менее 10 000. 13% надеются купить нужное к 1 сентября за 5000—10 000 рублей.
В основном деньги у родителей уходят на одежду и обувь для детей (90%), канцтовары (73%). Среди трат также рюкзаки, книги, компьютеры, планшеты и смартфоны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!