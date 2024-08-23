Новая филармония в Екатеринбурге будет хуже, чем планировалось

Свердловскую филармонию проектируют без акустического зала

24 августа 2024 в 17:40 Размер текста - 17 +

Проект нового зала Свердловской филармонии, разработанный бюро Zaha Hadid, был заморожен Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В проекте новой филармонии Екатеринбурга, ради которой снесли жилой дом на ул. Карла Либкнехта, нет акустического зала. Об этом URA.RU рассказал источник. «Проект — в текущем его виде — содержит лишь „динамический“ зал. Как, например, в МВЦ „Екатеринбург-ЭКСПО“. Хотя ради по-настоящему качественной акустики все и затевалось — чтобы звук мирового уровня был за пределами Москвы и Санкт-Петербурга», — поделился собеседник. Известно, что архитектурное решение по заказу группы «Синара» готовит бюро ArchInform Тимура Абдуллаева. В беседе с URA.RU Абдуллаев от комментариев воздержался. В ноябре 2019 года губернатор Евгений Куйвашев и дирижер Валерий Гергиев — один из главных лоббистов стройки — на основной площадке Санкт-Петербургского международного культурного форума представили эскизы нового зала, подготовленные всемирно известным бюро Zaha Hadid Architects. Сначала предполагалось, что проект реализуют к 2023 году, то есть к 300-летию Екатеринбурга, но сроки сдвинулись. Сначала из-за пандемии коронавируса, затем из-за того, что весной 2022-го, после начала спецоперации РФ на Украине, Zaha Hadid Architects свернуло проекты в России. Вот что хотели сделать они: К обсуждениям подготовки проекта вернулись в конце 2022-го: мэр Алексей Орлов сообщил, что власти выделят около 150 миллионов рублей. «Пока не будет проекта, невозможно рассчитывать на федеральную поддержку, а без нее проект не реализовать», — говорил тогда Орлов. Спустя время решения, предложенные британцами, власти признали нереализуемыми и решили полностью поменять концепцию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В проекте новой филармонии Екатеринбурга, ради которой снесли жилой дом на ул. Карла Либкнехта, нет акустического зала. Об этом URA.RU рассказал источник. «Проект — в текущем его виде — содержит лишь „динамический“ зал. Как, например, в МВЦ „Екатеринбург-ЭКСПО“. Хотя ради по-настоящему качественной акустики все и затевалось — чтобы звук мирового уровня был за пределами Москвы и Санкт-Петербурга», — поделился собеседник. Известно, что архитектурное решение по заказу группы «Синара» готовит бюро ArchInform Тимура Абдуллаева. В беседе с URA.RU Абдуллаев от комментариев воздержался. В ноябре 2019 года губернатор Евгений Куйвашев и дирижер Валерий Гергиев — один из главных лоббистов стройки — на основной площадке Санкт-Петербургского международного культурного форума представили эскизы нового зала, подготовленные всемирно известным бюро Zaha Hadid Architects. Сначала предполагалось, что проект реализуют к 2023 году, то есть к 300-летию Екатеринбурга, но сроки сдвинулись. Сначала из-за пандемии коронавируса, затем из-за того, что весной 2022-го, после начала спецоперации РФ на Украине, Zaha Hadid Architects свернуло проекты в России. Вот что хотели сделать они: К обсуждениям подготовки проекта вернулись в конце 2022-го: мэр Алексей Орлов сообщил, что власти выделят около 150 миллионов рублей. «Пока не будет проекта, невозможно рассчитывать на федеральную поддержку, а без нее проект не реализовать», — говорил тогда Орлов. Спустя время решения, предложенные британцами, власти признали нереализуемыми и решили полностью поменять концепцию.